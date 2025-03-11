فلاهوفيتش «الحل المتوقع» لأزمة هجوم أرسنال



علي معالي (أبوظبي)



ربما يكون الصربي دوشان فلاهوفيتش «25 عاماً»، مهاجم يوفنتوس الإيطالي هدفاً لقيادة هجوم أرسنال خلال الموسم المقبل، بمقابل أقل من 30 مليون جنيه إسترليني، في ظل المعاناة الهجومية لـ «المدفعجية» خلال الموسم الحالي لإصابة عدد من مهاجميه الكبار، وعلى رأسهم البرازيلي جابرييل جيسوس «27 عاماً»، الذي أصيب في الرباط الصليبي الأمامي، والألماني كاي هافيرتز «25 عاماً»، الذي أصيب هو الآخر في أوتار الركبة، مما جعل أرتيتا مدرب أرسنال يعتمد على أحد لاعبي الوسط للقيام بدور رأس الحربة، وقيادة هجوم الفريق، وهو الإسباني ميكيل ميرينو، القادم من ريال سوسيداد الإسباني، والذي سجل 4 أهداف خلال 20 مباراة.

وهناك الكثير من الحلول والأقاويل عن الخيارات المطروحة أمام أرتيتا لتفعيل الجانب الهجومي، مع اقتراب نافذة الصيف لتعاقدات الموسم الجديد، قد يكون لدى أرسنال فرصة ذهبية لحل مشاكل مهاجميه، ووفقاً لـ TBR Football، يبدو أن دوشان فلاهوفيتش على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف، رغم أنه مرتبط بعقد إلى 2026.