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الرياضة

«المجموعة الرابعة» تخلط الأوراق في كأس منصور بن زايد

«المجموعة الرابعة» تخلط الأوراق في كأس منصور بن زايد
11 مارس 2025 14:18


مصطفى الديب (أبوظبي)


تأجل حسم هوية الفريقين المتأهلين من المجموعة الرابعة، إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، إلى الجولة الثالثة والحاسمة، وأصبحت المنافسة على الصعود بين 3 فرق من «رباعي» المجموعة. 
وسبق أن تأهلت 4 فرق إلى دور الثمانية، وهي مدارس الإمارات الوطنية «المجموعة الأولى»، ومكتب الأمين العام «المجموعة الثانية»، ودائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات «المجموعة الثالثة».
وشهدت المجموعة الرابعة مباراتين مساء أمس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات البطولة، وأسفرتا عن فوز مكتب شؤون المواطنين والمجتمع على قطاع المشاريع الهندسية والفنية بهدفين، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، والذي يحتضن جميع مباريات البطولة، التي تقام في شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقاً وتستمر إلى 20 مارس الجاري.
وسجّل «ثنائية» مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، أشيمبو وأحمد سليمان، ليصل الفريق إلى «النقطة الرابعة»، فيما تجمّد رصيد قطاع المشاريع الهندسية والفنية عند 3 نقاط.
وفي اللقاء الثاني ضمن المجموعة نفسها، حقق مكتب الشؤون القانونية، بطل النسخة الماضية، فوزاً كبيراً على قطاع الخدمات المساندة 5-1، ليفقد الأخير فرصته، بعد خسارتين متتاليتين، بينما وصل مكتب الشؤون القانونية إلى «النقطة الرابعة».
وجاءت أهداف مكتب الشؤون القانونية عن طريق ضياء محمد قنديل «هدفين» وحسام محمد حسن والمهدي نعوا وعبدالرحمن جمال، فيما سجل فلافيو هدف قطاع الخدمات المساندة.
أدار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، الحكم الدولي عادل النقبي، المرشح لإدارة مباريات كأس العالم 2026، وعاونه نواف الزيودي.
وتُعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي لم يتحدد فيها ملامح المتأهل، لأن ثلاثة فرق تنافس على بطاقتي التأهل في الجولة الثالثة، التي تقام يوم الجمعة المقبل، عندما يواجه مكتب الشؤون القانونية «4 نقاط»، قطاع المشاريع الهندسية والفنية «3 نقاط»، وفي اللقاء الثاني يلتقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع «4 نقاط» مع قطاع الخدمات المساندة الذي لا يملك أي نقطة في رصيده.

 

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من جانبه، كشف خالد محمد السويدي، رئيس اللجنة الفنية للبطولة، أن الأدوار النهائية التي تنطلق يوم الأحد المقبل، تشهد العديد من المفاجآت للجماهير والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار.
وقال السويدي: «رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للجماهير، كما تم توفير منطقة خاصة للتفاعل مع المشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين، والتي تتواجد مجدداً في الأدوار الإقصائية، وستكون هناك أيضاً مسابقات تشجيعية للحضور».
وأشاد السويدي بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرق في النسخة الـ12 للبطولة، لاسيما أن العديد من المشاركين حرصوا على تعزيز الصفوف بأسماء لامعة سواء لاعبين أو مدربين، وهو ما زاد من قوة المنافسة ورفع مستوى الإثارة.

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بطولة منصور بن زايد لكرة القدم
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