الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن في مهمة صعبة.. رقم تاريخي يرجح كفة بايرن ميونيخ

ليفركوزن في مهمة صعبة.. رقم تاريخي يرجح كفة بايرن ميونيخ
11 مارس 2025 14:20

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الإنتر يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ


بفضل الأداء الرائع الذي قدمه بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه 3-0 على أرضه، تمكن «البافاري» من وضع نفسه في موقف جيد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن، وتتلخص المواجهة الجديدة في إنهاء المهمة في ليفركوزن الثلاثاء، والوصول إلى ربع النهائي، وتشير بعض الأرقام التفاؤل لدى بايرن ميونيخ للعبور إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية.
نجح بايرن ميونيخ في الوصول إلى الدور التالي في آخر 14 مباراة في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، فاز فيها الفريق في مباراة الذهاب، وعلاوة على ذلك، لم يهدر بايرن ميونيخ تقدمه بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب في أوروبا (في 27 مواجهة سابقة).
ربما يتأهل البافاري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا للمرة الخامسة والثلاثين، فقط ريال مدريد وصل إلى هذه المرحلة من البطولة أكثر من أي فريق آخر «39 مرة».
سجل هاري كين 9 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أفضل رقم له في موسم أوروبي، وإذا سجل هدفاً آخر، يصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف في موسم دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا.
شارك مايكل أوليس بشكل مباشر في 7 أهداف (5 أهداف، وصنع هدفين) في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واللاعب الوحيد الذي أسهم في أهداف أكثر لبايرن في موسم دوري أبطال أوروبا في سن 23 عاماً أو أقل هو توماس مولر (10 مساهمات - سجل 8 أهداف وصنع هدفين) موسم 2012-2013.
في عمر 21 عاماً و109 أيام، أصبح يوناس أوربيج ثاني أصغر حارس لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب «بعد ستيفان فيسيلز، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً و205 أيام في أول ظهور له في عام 1999»، ومع أوربيج ومانويل نوير وسفين أولرايش ودانييل بيريتز، استخدم البايرن إجمالي 4 حراس مختلفين للمرة الأولى على الإطلاق في المسابقة الأوروبية.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©