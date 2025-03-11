ليفركوزن في مهمة صعبة.. رقم تاريخي يرجح كفة بايرن ميونيخ

معتز الشامي (أبوظبي)



بفضل الأداء الرائع الذي قدمه بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه 3-0 على أرضه، تمكن «البافاري» من وضع نفسه في موقف جيد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن، وتتلخص المواجهة الجديدة في إنهاء المهمة في ليفركوزن الثلاثاء، والوصول إلى ربع النهائي، وتشير بعض الأرقام التفاؤل لدى بايرن ميونيخ للعبور إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية.

نجح بايرن ميونيخ في الوصول إلى الدور التالي في آخر 14 مباراة في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، فاز فيها الفريق في مباراة الذهاب، وعلاوة على ذلك، لم يهدر بايرن ميونيخ تقدمه بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب في أوروبا (في 27 مواجهة سابقة).

ربما يتأهل البافاري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا للمرة الخامسة والثلاثين، فقط ريال مدريد وصل إلى هذه المرحلة من البطولة أكثر من أي فريق آخر «39 مرة».

سجل هاري كين 9 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أفضل رقم له في موسم أوروبي، وإذا سجل هدفاً آخر، يصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف في موسم دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا.

شارك مايكل أوليس بشكل مباشر في 7 أهداف (5 أهداف، وصنع هدفين) في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واللاعب الوحيد الذي أسهم في أهداف أكثر لبايرن في موسم دوري أبطال أوروبا في سن 23 عاماً أو أقل هو توماس مولر (10 مساهمات - سجل 8 أهداف وصنع هدفين) موسم 2012-2013.

في عمر 21 عاماً و109 أيام، أصبح يوناس أوربيج ثاني أصغر حارس لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب «بعد ستيفان فيسيلز، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً و205 أيام في أول ظهور له في عام 1999»، ومع أوربيج ومانويل نوير وسفين أولرايش ودانييل بيريتز، استخدم البايرن إجمالي 4 حراس مختلفين للمرة الأولى على الإطلاق في المسابقة الأوروبية.