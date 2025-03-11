«ودية» بين العروبة وخورفكان

فيصل النقبي (الفجيرة)



دشن العروبة تدريباته، بقيادة عبدالعزيز الهاشمي المدير الفني، الذي يحاول إعادة ترتيب أوراق الفريق، وتحسين الأداء، قبل استئناف مباريات «دوري أدنوك للمحترفين».

ويخوض العروبة مباراة ودية أمام خورفكان ضمن خطة الإعداد، حيث يهدف الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية وتصحيح أخطاء المباريات السابقة.

ويعاني العروبة من موقف معقد في الدوري، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ما يزيد من أهمية الفترة المقبلة في محاولة تصحيح المسار وحصد نتائج إيجابية للبقاء في «دوري الأضواء»، ويخوض العروبة اللقاء المقبل بالدوري أمام بني ياس 27 مارس الحالي.