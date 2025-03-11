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الرياضة

سباق رباعي على لقب دوري الطائرة

سباق رباعي على لقب دوري الطائرة
11 مارس 2025 15:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
اعتمد اتحاد الطائرة، الثلاثاء 25 مارس الجاري موعداً لمباريات الذهاب في مرحلة «البلاي أوف» لـ «دوري الرجال لكرة الطائرة»، لموسم 2024- 2025، فيلتقي بني ياس ضيفه الجزيرة، ويستقبل النصر جاره شباب الأهلي، فيما يلعب في تحديد المراكز من الخامس، وحتى الثامن حتا والعين، الوصل وعجمان.
وتُلعب جولة الإياب ضمن الدور ذاته، مساء الجمعة 28 مارس الجاري، بمواجهات الجزيرة وبني ياس، شباب الأهلي والنصر، العين وحتا، وعجمان الوصل، فيما حدد الاتحاد الثلاثاء 8 أبريل المقبل موعداً للمباريات الفاصلة حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب، على أن تُلعب الأدوار النهائية في 11 و15 أبريل المقبل.
وتصدر بني ياس الترتيب العام لدوري الطائرة، برصيد 45 نقطة من 15 انتصاراً في 16 مباراة، وحل ثانياً النصر، وشباب الأهلي «الثالث»، والجزيرة في «المركز الرابع»، وشمل ترتيب بقية المراكز حتا والوصل وعجمان والعين والوحدة على التوالي.
وشهدت منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024- 2025، مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتأهلت أندية «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب بطل درع الدروي في الموسم الحالي، في الوقت الذي تلعب فيه بقية الأندية على تحديد المراكز.
وتحمل النسخة الحالية لـ «دوري الرجال للكرة الطائرة»، الرقم 47 في تاريخ المنافسة التي انطلقت في موسمها الأول 1974- 1975، وغابت منافسة الدوري في موسمين فقط على مدار العقود الماضية الأولى موسم 1990- 1991 التي لم تستكمل بسبب «حرب الخليج»، ونسخة موسم 2019- 2020 بسبب «جائحة كوفيد- 19».

 

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