رضيع عمره 3 أشهر يشارك في تحدي حفيت الرياضي !



معتز الشامي (العين)



في إطار الحراك المجتمعي اللافت في التفاعل الكبير مع تحدي حفيت الرياضي، شارك «الرضيع» خميس راشد التاريخ كأصغر متسابق في تحدي حفيت للجري بعمر 3 أشهر، حيث أصر والده على تسجيله كأصغر مشارك في سباق الجري ضمن تحدي حفيت، وهو لا يتجاوز عمر الثلاثة أشهر، وجاءت مشاركته في إطار دعم والديه للرياضة وتأكيد أهمية تبني نمط حياة صحي منذ الصغر، حيث اصطحبه والده خلال الفعالية التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، كمشاركة رمزية للطفل الرضيع.

واحتضنت المبزرة الخضراء، أمس الأول، أحد أقوى السباقات الرمضانية، بمشاركة 800 متسابق في سباق الجري، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث فئات لمسافات 1 و3 و5 كيلومترات، وشهد الحدث راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، مدير بطولات التحدي، إلى جانب سبيت خاطر، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ومدير سباق الجري، إضافة إلى عدد من المسؤولين في بلدية مدينة العين.

وبرز الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح سباق الجري، حيث سجل 250 متطوعاً حضورهم الفاعل في التنظيم، وأثنت اللجنة المنظمة على الأداء الاحترافي للمتطوعين والتزامهم التام بمعايير وضوابط السباق، مما أسهم في تقديم تجربة رياضية نموذجية.

وأعرب البطل الأولمبي سعيد الزعابي، الفائز بسباق 1 كيلومتر، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث، موجهاً شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الدعم المتواصل للأنشطة الرياضية في المدينة.

وقال الزعابي: «عشنا أجواء رياضية رائعة افتقدناها في الفترات الماضية، سعيد بالفوز في سباق 1 كيلومتر على المستوى العام. كما أشكر اللجنة العليا المنظمة على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي»، وأضاف: «السباق لم يكن سهلاً، فقد واجهنا تحديات جديدة بسبب طبيعة المسار الذي اختير في جبل حفيت والمبزرة الخضراء، حيث تضمن ارتفاعات وانحدارات تتطلب لياقة عالية وقدرة كبيرة على التحمل، مما جعل المنافسة أكثر إثارة».

ويُعد سعود الزعابي من أبرز نجوم ألعاب القوى في الدولة، حيث مثَّل الإمارات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، قبل أن ينتقل إلى رياضة التريثلون في عام 2020، حيث حقق المركز الأول على مستوى آسيا، والثاني عالمياً، كما حصل على التصنيف الأول دولياً على مستوى العالم في عام 2024.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، اعتماد لعبتي الكريكت والفوت فولي (التنس البرازيلي) رسمياً ضمن قائمة المنافسات، لترتفع بذلك عدد الألعاب في هذا الحدث الرياضي الضخم إلى 20 رياضة، في استجابة مباشرة لرغبات الجاليات المقيمة في المدينة، وتعزيزاً لمشاركة أوسع تشمل مختلف الفئات، من الرجال والنساء والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الكريكت والفوت فولي مساء الغد، حيث ستحتضن حديقة شعاب الأشخر مواجهات الفوت فولي، بينما ستُقام منافسات الكريكت على ملاعب البلدية في المنطقة الصناعية.