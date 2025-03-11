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الرياضة

إنزاجي يحتفل بالمئوية الثانية أمام فينورد ويحلم بـ«الثلاثية التاريخية»

إنزاجي يحتفل بالمئوية الثانية أمام فينورد ويحلم بـ«الثلاثية التاريخية»
11 مارس 2025 14:54

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه إنتر ميلان منافسه فينورد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، حيث يأمل سيموني إنزاجي في الحفاظ على آمال فريقه في الفوز بالثلاثية التاريخية «الدوري والكأس ودوري الأبطال»، ويتمتع الإنتر بميزة الفوز بهدفين، بعد مباراة الذهاب في روتردام الأسبوع الماضي، ولكن في الوقت نفسه، لن يستهين الإنتر بمهمته أو يأخذ أي شيء على أنه أمر مُسلم به.
ويحتل فريق إنزاجي أيضاً صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه 3-2 على مونزا، كما وصل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث يواجه غريمه ميلان، وفاز الإنتر في آخر 5 مباريات خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، من دون أن يستقبل أي هدف، وحافظ على نظافة شباكه في كل من آخر 6 مباريات، فيما كان آخر فريق حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية على أرضه في البطولة هو أتلتيكو مدريد في أبريل 2015، بينما كان آخر فريق إيطالي يفعل ذلك هو يوفنتوس في ديسمبر 2002.
ويحتفل إنزاجي بمباراته رقم 200 مدرباً لإنتر ميلان عندما يلتقي فينورد على ملعب سان سيرو، وبالنسبة لمدرب الإنتر، ستكون المباراة ذات أهمية كبيرة على المستوى الشخصي، وتولى إنزاجي تدريب إنتر ميلان في «صيف 2021».
ومنذ ذلك الحين، قاد المدرب السابق لفريق لاتسيو فريق إنتر ميلان للفوز بستة ألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما وصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2023.
وخلال تلك الفترة، لعب الإنتر 199 مباراة بين الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وستكون مباراة اليوم رقم 200 التي يقودها إنزاجي مع الإنتر في جميع المسابقات.
وبحسب صحيفة «توتوسبورت»، من بين أول 199 مباراة تولى فيها المدرب البالغ من العمر 48 عاماً المسؤولية، فاز إنتر بـ132 مباراة، وهذا يعني أن إنتر ميلان لديه نسبة فوز تبلغ 66.33% في جميع المسابقات تحت قيادة إنزاجي، وهذه هي أفضل نسبة فوز لأي مدرب قاد ما لا يقل عن 100 مباراة مع الإنتر.
ويأتي في المركز الثاني سلف إنزاجي أنطونيو كونتي، الذي حقق نسبة فوز بلغت 62.75% مع إنتر، في الوقت نفسه، نجح جوزيه مورينيو، الفائز بالثلاثية، في الفوز بنسبة 62.03% من مبارياته مدرباً لـ«النيراتزوري»، محتلاً المركز الثالث.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
فينورد
سيموني إنزاجي
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