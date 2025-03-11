10 آلاف محاكاة.. الكمبيوتر يتوقع نتيجة ليفربول وسان جيرمان!



معتز الشامي (أبوظبي)



يترقب عشاق الكرة الأوروبية سهرة مثيرة في اليوم الأول لإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن كيف تكون النتائج والتوقعات الخاصة بها بعد 10 الآف عملية محاكاة لكل مباراة بهذا الدور، قام بها كمبيوتر شبكة أوبتا العملاق للإحصائيات، وهل يفوز ليفربول أم باريس سان جيرمان، وماذا إذا كان الإنتر قادر على العبور، أم تنقلب الأمور إلى «ريمونتادا» في العودة، هل ينجح برشلونة في التأهل أم ستكون الأمور صعبة؟

يفتتح برشلونة مباريات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث يتمتع بأفضلية ضئيلة بعد فوزه في مباراة الذهاب في لشبونة على بنفيكا، وسجل رافينيا هدف الفوز في الشوط الثاني ليضمن الفوز على بنفيكا 1-0 رغم اللعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد باو كوبارسي، وصنع بنفيكا العديد من الفرص، لكن الحارس تشيزني تصدى لـ8 فرص، ليحافظ على نظافة شباكه، وتتوقع شبكة «أوبتا» أن ينجز برشلونة المهمة أمام جماهيره، الثلاثاء، ويتأهل إلى ربع النهائي بنسبة 88.8%، فيما تبلغ نسبة بنفيكا 11.2%.

حقق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي فوزاً مريحاً 2-0 في روتردام على فينورد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بفضل هدفي ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، وأصبح لاوتارو الآن الهدّاف التاريخي لإنتر ميلان في تاريخ كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا (18)، وتتوقع الشبكة عبور إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنسبة 96.8%، فيما تبلغ نسبة فينورد 3.1%..

هناك فريق آخر وضع قدماً في ربع النهائي، وهو بايرن ميونيخ، الذي هزم منافسه في الدوري الألماني باير ليفركوزن 3-0 على أرضه في مباراة الذهاب من دور الستة عشر الأسبوع الماضي، حيث سجل هاري كين هدفين في المباراة ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، وهو أكبر عدد على الإطلاق للاعب إنجليزي في موسم في المسابقة، ويتقاسم الرقم القياسي في موسم كأس أوروبا بشكل عام مع دينيس فيوليت لاعب مانشستر يونايتد في 1956-1957، وتتوقع «أوبتا» تقدم بايرن ميونيخ إلى دور الستة عشر في 95.7% من عمليات المحاكاة، فيما تبلغ نسبة باير ليفركوزن 4.3%.

وستكون المباراة النهائية يوم الثلاثاء هي الأصعب، حيث حقق ليفربول فوزاً قاتلاً على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ورغم تفوق باريس سان جيرمان في التسديدات «27 إلى 2» وهو أكبر فارق سلبي في التسديدات لفريق فائز في تاريخ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا «منذ 2003-2004»، فإن ليفربول حقق الفوز 1-0 بفضل هدف هارفي إليوت المتأخر، ولمسته الأولى بعد دخوله، وتألق أليسون في حراسة المرمى، وكان هدف إليوت في الدقيقة 87 هو أحدث هدف فوز لليفربول على الإطلاق في مباراة في مرحلة خروج المغلوب في البطولة، وتتوقع «أوبتا» تقدم «الريدز» إلى ربع النهائي بنسبة 74.9% من عمليات محاكاة، فيما تبلغ نسبة باريس سان جيرمان 25.1%.