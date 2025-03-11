«تنفيذية الكاف» تصادق على ترشح إيتو بالتزكية



القاهرة (أ ف ب)



صادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على ترشح رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو لعضويتها، وذلك في اجتماعها بالقاهرة، بحسب ما كشف مصدر في اللجنة لوكالة فرانس برس، ليفوز بالتزكية كونه المرشح الوحيد عن منطقة الوسط في الانتخابات المقررة صباح الأربعاء.

وكانت لجنة «كاف» التنفيذية رفضت من قبل تقدم إيتو بأوراق ترشحه لعضويتها بسبب عدم حصوله على الدعم الحكومي اللازم، قبل أن يلجأ الكاميروني لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي أقرت بصحة ترشحه.

وبموافقة اللجنة التنفيذية على ترشح إيتو، ضمن الأخير فوزه بالتزكية كونه المرشح الوحيد من منطقة الوسط، ليتبقى فقط تصديق الجمعية العمومية على نتيجة الانتخابات حين تنعقد بالقاهرة صباح الأربعاء.

وانضم إيتو (44 عاماً) للأعضاء الذين حسموا مقاعدهم في اللجنة التنفيذية بالتزكية وهم: التنزاني والاس جون كاريا (منطقة الشرق والوسط)، الليبيري مصطفى راجي (منطقة الغرب A)، والغاني كيرت أوكوراكو (منطقة الغرب B)، والجزائري وليد صادي (منطقة الشمال)، والكونغولية الديمقراطية بيستين كازادي (مقعد المرأة)، دون وجود منافس لهم على مناصبهم.

ويتنافس أربعة مرشحين على مقعدين لتمثيل منطقة الجنوب وهم كل من: سمير صبيحة (موريشيوس)، فيصل إسماعيل سيدات (موزامبيق)، ألفريد راندريامانامبيسوا (مدغشقر)، إلفيس رجا شيتي (سيشيل).

وبجانب ضمان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بقاءه في منصبه رئيساً للاتحاد دون منافسة، تتجه الأنظار لانتخابات ممثلي «كاف» في مجلس الفيفا بتواجد 13 مرشحاً يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد.

ويتنافس الثلاثي عائشة يوهانسن (سيراليون)، ليديا نسيكيرا (بوروندي) وكنيزات إبراهيم (جزر القمر) على المقعد المخصص للمرأة، فيما يخوض كل من هاني أبو ريدة (مصر)، فوزي لقجع (المغرب)، أحمد ولد يحيى (موريتانيا)، جبريلا هيما حميدو (النيجر)، ماتورين دي تشاكوس (بنين)، سليمان حسن وابيري (جيبوتي)، أماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، أوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، أندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وياسين إدريس ديالو (كوت ديفوار) انتخابات شرسة على المقاعد الخمس المتبقية.

واعتمدت اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين، ويمثل «كاف» راهناً في مجلس الفيفا موتسيبي، أبوريدة، لقجع، بينيك، دي تشاكوس، يوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

ولم تتطرق اللجنة التنفيذية لأمور أخرى بعيداً عن الانتخابات المقررة الأربعاء، حيث قررت تأجيل حسم ملف تغيير شكل بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، وملفات أخرى تتعلق بكرة القدم الأفريقية لوقت لاحق.