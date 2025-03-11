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الرياضة

«ملاكم» يدرب منتخب إنجلترا!

«ملاكم» يدرب منتخب إنجلترا!
11 مارس 2025 21:35

 
لندن (أ ب)

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يتولى تايسون فيوري، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، وواين روني، النجم السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ونادي مانشستر يونايتد، تدريب فريق إنجلترا المكون من لاعبين ومشاهير خلال مباراة خيرية على ملعب أولد ترافورد.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن المباراة الخيرية التي ستجمع إنجلترا بفريق من نجوم العالم ستقام في 15 يونيو على ملعب مانشستر يونايتد.
وتشهد المباراة مشاركة ثنائي منتخب إنجلترا للسيدات سابقاً جيل سكوت وستيف هوتون وعضو فرقة وان دايركشن لويس توملينسون، والمغني توم جرينان، والبطل الأولمبي في ألعاب القوى مو فرح، وحارس منتخب إنجلترا السابق جو هارت، والمدافع الإيطالي السابق ليوناردو بونوتشي.
ويعود أيضاً ثنائي منتخب إنجلترا جاري نيفيل وبول سكولز لملعب أولد ترافورد إلى جانب روني، الذي سيتولى تدريب الفريق، بجانب اللعب خلال المباراة.
وأوضحت «يونيسيف» أنها جمعت أكثر من 106 ملايين جنيه إسترليني «137 مليون دولار» للأطفال من حول العالم منذ المباراة الأولى.
وتساعد هذه الأموال في تنفيذ برامج حيوية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمساحات الآمنة والدعم في حالات الأزمات للصغار من المحتاجين.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
واين روني
تايسون فيوري
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أولد ترافورد
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