قبل قمة ليفربول وسان جيرمان.. النوم يخاصم سلوت!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بأن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية خلال أسبوع تزعجه وتُطيّر النوم من عينه، رغم فوزه 1- صفر في مباراة الذهاب بملعب «حديقة الأمراء» معقل «الباريسي».

وقال سلوت: أعاني عدم النوم بسبب التفكير في مباراة الإياب والاستعداد لهذه المواجهة الحاسمة في «الأنفيلد».

وأضاف: لم أعد أحلم، وعندما تواجه مباراة مثل تلك التي واجهناها الأسبوع الماضي في باريس، فإنك تتساءل عما إذا كان بمقدورك النوم قبل مباراة العودة؟ الحقيقة أنني لم أحلم هذا الأسبوع، في إشارة إلى أنه لا ينام أصلاً.

وقال سلوت: «نركز جيداً في المباراة وبدأنا الأسبوع بفوز جيد في الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والآن ننتظر بفارغ الصبر مباراة الإياب أمام (الباريسي)، والعالم كله ينتظر هذه المواجهة الصدمة».

وأضاف: «البعض في المعسكر الآخر قال إن ليفربول ليس مثل أرسنال أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، وأنا أعترف بأن سان جيرمان تحسن كثيراً خلال الأشهر الأخيرة، هم يضغطون في كل مكان بالملعب ويلعبون بكثافة، وشاهدت مباراتيهما الأخيرتين في (الشامبيونزليج)، وأعتقد أنهم تغيروا كثيراً نحو الأفضل، إنه الفريق الأكثر كمالاً الذي واجهناه حتى الآن، لعبنا ضد أرسنال والريال والسيتي، ولكنني أعتقد أن سان جيرمان أفضل من واجهناه هذا الموسم، ولديهم مدرب كبير يترك للاعبيه حرية اللعب والضغط في كل أرجاء الملعب بطريقة ليس من السهل إيقافها أو التصدي لها».

واختتم سلوت تصريحاته بقوله: عمل رائع يقوم به المدرب، وهذا يتطلب منا ضرورة أن نكون في أفضل حالاتنا في «الأنفيلد».