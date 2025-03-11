الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قبل قمة ليفربول وسان جيرمان.. النوم يخاصم سلوت!

قبل قمة ليفربول وسان جيرمان.. النوم يخاصم سلوت!
11 مارس 2025 21:54

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
قادة جيوش غربية يجتمعون في باريس لدعم كييف


اعترف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بأن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية خلال أسبوع تزعجه وتُطيّر النوم من عينه، رغم فوزه 1- صفر في مباراة الذهاب بملعب «حديقة الأمراء» معقل «الباريسي».
وقال سلوت: أعاني عدم النوم بسبب التفكير في مباراة الإياب والاستعداد لهذه المواجهة الحاسمة في «الأنفيلد».
وأضاف: لم أعد أحلم، وعندما تواجه مباراة مثل تلك التي واجهناها الأسبوع الماضي في باريس، فإنك تتساءل عما إذا كان بمقدورك النوم قبل مباراة العودة؟ الحقيقة أنني لم أحلم هذا الأسبوع، في إشارة إلى أنه لا ينام أصلاً.
وقال سلوت: «نركز جيداً في المباراة وبدأنا الأسبوع بفوز جيد في الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والآن ننتظر بفارغ الصبر مباراة الإياب أمام (الباريسي)، والعالم كله ينتظر هذه المواجهة الصدمة».
وأضاف: «البعض في المعسكر الآخر قال إن ليفربول ليس مثل أرسنال أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، وأنا أعترف بأن سان جيرمان تحسن كثيراً خلال الأشهر الأخيرة، هم يضغطون في كل مكان بالملعب ويلعبون بكثافة، وشاهدت مباراتيهما الأخيرتين في (الشامبيونزليج)، وأعتقد أنهم تغيروا كثيراً نحو الأفضل، إنه الفريق الأكثر كمالاً الذي واجهناه حتى الآن، لعبنا ضد أرسنال والريال والسيتي، ولكنني أعتقد أن سان جيرمان أفضل من واجهناه هذا الموسم، ولديهم مدرب كبير يترك للاعبيه حرية اللعب والضغط في كل أرجاء الملعب بطريقة ليس من السهل إيقافها أو التصدي لها».
واختتم سلوت تصريحاته بقوله: عمل رائع يقوم به المدرب، وهذا يتطلب منا ضرورة أن نكون في أفضل حالاتنا في «الأنفيلد».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس
أرني سلوت
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©