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الرياضة

باريديس يمدد عقده مع روما إلى 2026

باريديس يمدد عقده مع روما إلى 2026
11 مارس 2025 21:56

 
ميلانو (أ ف ب)

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مدّد الأرجنتيني لياندرو باريديس عقده مع روما سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى نهاية الموسم المقبل، وفقاً لما أعلن نادي العاصمة.
وقال روما في بيان إن عقد لاعب الوسط البالغ 30 عاماً «سينتهي في 30 يونيو 2026».
وخاض باريديس بطل العالم 2022، والفائز مرتين بكوبا أميركا مع منتخب بلاده، 129 مباراة مع روما في مختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف، وذلك خلال فترتيه مع النادي.
توّج بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات مع باريس سان جيرمان، كما لقب الدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرغ عام 2019.
ويُعدّ تجديد عقده دفعة قوية لروما الذي يمر بفترة تألق، حيث يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني الخميس بفرصة التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
يتقدم روما 2-1، بعد فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بفضل هدف متأخر سجله الأوزبكي إلدور شومورودوف.
ويشهد النادي انتعاشة منذ عودة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري من الاعتزال لتولي قيادة فريق طفولته في نوفمبر الماضي.
وكان روما مرشحاً للهبوط عندما حل رانييري بديلاً للكرواتي إيفان يوريتش، لكنه أصبح الآن ينافس على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل بفضل تحقيقه تسعة انتصارات خلال سلسلة من 12 مباراة دون هزيمة في الدوري.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
روما
ليونادرو باريديس
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