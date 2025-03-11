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الرياضة

أحداث القمة مع الأهلي تتصاعد.. الزمالك يصدر بياناً نارياً!

أحداث القمة مع الأهلي تتصاعد.. الزمالك يصدر بياناً نارياً!
11 مارس 2025 22:46

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أنه يدرك تماماً واجباته تجاه النادي وجماهيره، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق ومصالح النادي وضمان عدالة المنافسات وتكافؤ الفرص، كما يلتزم النادي برعاية المصالح العامة ونجاح المسابقات الرياضية.
وذكر الزمالك، في بيان رسمي، أن الجميع تفاجأ بالإعلان عن موعد المباراة على نحو يتعذر معه طلب حكام أجانب وفقاً للمواعيد والضوابط المقررة في اللائحة، وقبل الزمالك خوض المباراة بحكام مصريين للاعتبارات السابق ذكرها، إلى جانب مراعاة الحقوق التسويقية وثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، فضلاً عن أن النادي تلقى في السابق تعهدات مؤكدة من المسؤولين عن اللعبة بعدم تكرار الأخطاء والكوارث التحكيمية التي كانت نتاج حملة إرهاب معنوي ضد الحكام قادها ودعمها بعض المنتفعين والمغرضين ممن ابتلى بهم الوسط الرياضي، والتي أدت إلى خسارة الزمالك الكثير من النقاط في المباريات الماضية، وهو ما أقر به كل من يملك مثقال ذرة من عدل أو ضمير، ولم ينكرها إلا قلة من الفاسدين. وأضاف: «الزمالك إذ يؤكد التزامه بثوابته وقيمه والترفع عن تلك المهاترات، يعلن مجدداً أن تلك الحملات المشبوهة لا تخفى على أحد وأنه سيتصدى بكل حزم لمن يدبرها أو يستجيب لها ويدعو كافه الجهات المعنية باتخاذ كافه الإجراءات لضمان العدالة».

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