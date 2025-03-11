أرتيتا: أرسنال يواصل القتال للفوز بكل مباراة



لندن (د ب أ)



أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن تركيز فريقه سيكون على القتال من أجل الفوز بكل مباراة، رغم تضاؤل فرص الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل أرسنال مع مانشستر يونايتد 1-1 يوم الأحد، ليبقى بلا فوز في آخر ثلاث جولات من الدوري، ويبتعد 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

ويستضيف أرسنال نظيره أيندهوفن على ملعب الإمارات الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً كاسحاً خارج أرضه على الفريق الهولندي بنتيجة 7 -1 في مباراة الذهاب.

وتلاشت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004، ليبقى الأمل الوحيد للفريق في التتويج بألقاب هو دوري أبطال أوروبا، بعد خروج الفريق اللندني من بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سنواصل القتال من أجل الفوز بكل مباراة».

وأضاف المدرب الإسباني «لدينا أهداف في كل مسابقة، وندرك تماماً أن طموح هذا النادي هو الوصول إلى أعلى مستوى والفوز بكل المباريات».

ولم يسبق لأرسنال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيواجه الفائز من ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد في دور الثمانية، حال حسم الفريق الإنجليزي المباراة الأربعاء.

وتابع أرتيتا «نخوض دوري أبطال أوروبا بحماس كبير ومستوى ثابت للغاية، وتأهلنا سيجعلنا في موقف مثير».

من جانبه، تألق ويليام ساليبا بشكل كبير هذا الموسم، ليسهم في جعل أرسنال صاحب أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتطلع الفرنسي الدولي ساليبا لمساعدة أرسنال على التتويج بأول لقب منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020 على حساب تشيلسي.

وقال ساليبا عن طموحات أرسنال في الفوز بالألقاب «أعتقد أننا قريبون للغاية، ونحتاج للاستمرارية».

وأتم مدافع أرسنال «لا مجال للتوقف عن العمل، لأنه عندما تكون قريباً من الألقاب ولا تفوز بها يكون الأمر محزناً للغاية، وأثق أنه بالعمل بإمكاننا أن نتخذ خطوة كبيرة للأمام».