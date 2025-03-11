الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي يغيب عن ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

مبابي يغيب عن ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو
11 مارس 2025 23:02

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الإنتر يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ


غاب كيليان مبابي النجم الهجومي الفرنسي لريال مدريد الإسباني، عن التدريبات الجماعية الثلاثاء، قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووفقا للنادي الملكي، فإن المهاجم الذي لم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من التدريبات عشية هذه المباراة الحاسمة، يعاني من «انزعاج» لم يُكشف عن طبيعته، ويتدرب بمفرده في الصالة الرياضية.
لكن من المتوقع أن ينضم مبابي إلى زملائه بعيداً عن أعين الكاميرات، وأن يكون جاهزاً للمباراة وفقاً لما أكده النادي.
كان ريال فاز 2-1 في مباراة الذهاب على أرضه بمشاركة أساسية لمبابي حتى النهاية.
وتحيط الشكوك بحالة قائد المنتخب الفرنسي الصحية، خاصة بعدما غاب عن مباراة كأس إسبانيا أمام ريال سوسيداد بسبب خضوعه لجراحة في ضرس العقل، وسط تكهنات في الصحافة المدريدية بأن النادي ربما يحاول إخفاء إصابة أكثر خطورة.
وتأتي هذه الأخبار قبل يومين فقط من إعلان ديدييه ديشامب قائمة المنتخب الفرنسي للمباريات الدولية المقبلة، حيث سيواجه «الأزرق» منتخب كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في 20 و23 مارس.
ومن المنتظر أن يعود مبابي إلى صفوف المنتخب، بعد أن غاب عن آخر تجمعين في خريف 2024.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
كيليان مبابي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©