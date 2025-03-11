مبابي يغيب عن ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو



مدريد (أ ف ب)



غاب كيليان مبابي النجم الهجومي الفرنسي لريال مدريد الإسباني، عن التدريبات الجماعية الثلاثاء، قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا للنادي الملكي، فإن المهاجم الذي لم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من التدريبات عشية هذه المباراة الحاسمة، يعاني من «انزعاج» لم يُكشف عن طبيعته، ويتدرب بمفرده في الصالة الرياضية.

لكن من المتوقع أن ينضم مبابي إلى زملائه بعيداً عن أعين الكاميرات، وأن يكون جاهزاً للمباراة وفقاً لما أكده النادي.

كان ريال فاز 2-1 في مباراة الذهاب على أرضه بمشاركة أساسية لمبابي حتى النهاية.

وتحيط الشكوك بحالة قائد المنتخب الفرنسي الصحية، خاصة بعدما غاب عن مباراة كأس إسبانيا أمام ريال سوسيداد بسبب خضوعه لجراحة في ضرس العقل، وسط تكهنات في الصحافة المدريدية بأن النادي ربما يحاول إخفاء إصابة أكثر خطورة.

وتأتي هذه الأخبار قبل يومين فقط من إعلان ديدييه ديشامب قائمة المنتخب الفرنسي للمباريات الدولية المقبلة، حيث سيواجه «الأزرق» منتخب كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في 20 و23 مارس.

ومن المنتظر أن يعود مبابي إلى صفوف المنتخب، بعد أن غاب عن آخر تجمعين في خريف 2024.