الأهلي ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك



القاهرة (أ ف ب)



واصل الأهلي رفضه خوض مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم التي كانت مقررة الثلاثاء، إذ لم يتوجه الفريق إلى استاد القاهرة في موعد المباراة، في وقت ترددت فيه أنباء عن محاولات متأخرة من وزارة الشباب والرياضة لحل الأزمة، لكن دون أي تأكيد على الأمر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بياناً رسمياً ظهر الثلاثاء رفض فيه خوض المباراة، وهدد بالانسحاب من مسابقة الدوري احتجاجاً على ما وصفه بـ«التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلاً عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة».

ورفض الأهلي خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة.

وأعلن الأهلي التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة والمتنافسة، مع عدم استكمال بطولة الدوري في حالة رفض ذلك.

وشهدت المباراة الكثير من الجدل قبل إقامتها بسبب طلب رابطة الأندية المصرية المحترفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لخوضها، ورفض الاتحاد طلب الرابطة بحجة ضيق الوقت بسبب تأخر الإعلان عن جدول المرحلة الثانية من المسابقة.

وأصدر الأهلي بياناً طلب فيه من الاتحاد والرابطة الاضطلاع بمسؤولياتهما وإدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، قبل أن يرد الاتحاد ببيان بدوره رفض فيه طلب الأهلي، ثم أعلن لاحقاً عن طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

وترددت أنباء عن توجه الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض المباراة مع استقدام طاقم حكام أجنبي، قبل أن يتوجه الفريق إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض مران، مؤكداً عدم حضوره المباراة.