برشلونة إلى ربع نهائي «أبطال أوروبا»



برشلونة (أ ف ب)



بات برشلونة الإسباني أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 «مجموع المباراتين 4-1»، ضمن إياب ثمن النهائي الثلاثاء على ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي.

وجاءت أهداف «البلاوجرانا» جميعها في الشوط الأول، من خلال ثنائية للمهاجم البرازيلي رافينيا (11 و42)، وهدف الشاب لامين يامال (27)، فيما سجل لبنفيكا مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (13).

ويلتقي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، مع الفائز بين بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي اللذين يتواجهان الأربعاء، بعد تعادلهما ذهاباً في ملعب «فيستفالن شتاديون» 1-1.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل صافرة بداية المباراة، بعد وفاة طبيب الفريق الكاتالوني كارليس مينارو جارسيا، ما أدى إلى إرجاء مباراته في الدوري ضد أوساسونا.

واستهل أصحاب الأرض اللقاء مهاجمين سعياً لضمان تأهلهم مبكراً، إلا أن تسديدة يامال جاءت بين أحضان حارس بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين، بعد تمريرة من بيدري (6).

ولم ينتظر رجال المدرب الألماني هانزي فليك طويلاً للتعبير عن رغبتهم في الحسم المبكر، عندما افتتح رافينيا التسجيل إلا أن الفضل الأكبر يعود ليامال الذي تسلم الكرة من منتصف الملعب، وتقدم بها قبل أن يتجاوز أحد مدافعي بنفيكا، ثم يمرر كرة تابعها البرازيلي في الشباك المشرعة (11).

لكن فرحة برشلونة لم تدم أكثر من دقيقتين، عندما عادل أوتاميندي النتيجة من كرة رأسية، إثر ركلة ركنية ارتدت من رأس ليفاندوفسكي إلى الأرجنتيني (13).

لم يكسر هدف التعادل عزيمة البرشلونيين، وبعد محاولتين غير ناجحتين عبر يامال وأولمو (20 و24)، نجح ابن الـ17 عاماً في استعادة التقدم لفريقه من تسديدة مقوسة رائعة من مشارف المنطقة (27).

ووضع أصحاب الأرض التأهل في مأمن بإضافتهم هدفاً ثالثاً بعدما سرق أليخاندرو بالدي الكرة من لاعب بنفيكا من منطقة جزاء برشلونة واجتاز مسافة طويلة، قبل أن يمرر لرافينيا المنفرد الذي لم يتردد بمتابعة الكرة داخل المرمى (42).

وواصل برشلونة هيمنته على المباراة في الشوط الثاني، عندما أوشكت لعبة جماعية مشتركة على إضافة الهدف الرابع، لكن الهولندي فرانكي دي يونج وصل متأخراً لمتابعة الكرة في المرمى (65).

وعمد فليك لإراحة عدد من نجومه أمثال ليفاندوفسكي وداني أولمو ويامال في منتصف الثاني، حيث يخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، ثالث الترتيب، الأحد في ظل صراع محتدم على لقب الدوري.