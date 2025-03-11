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الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي.. «قمة الحسم» في «الآسيوية»

الشارقة وشباب الأهلي.. «قمة الحسم» في «الآسيوية»
12 مارس 2025 02:48

علي معالي (أبوظبي)

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يشهد استاد الشارقة «قمة الحسم» بين الشارقة وشباب الأهلي، في العاشرة مساء اليوم، ضمن إياب دور الثمانية لـ«دوري أبطال آسيا 2»، وانتهت جولة الذهاب باستاد راشد في دبي بالتعادل 1-1، ويحجز الفائز مقعده في «نصف النهائي»، للقاء المتأهل من التعاون السعودي وتراكتور الإيراني، ويخوضان «الإياب» على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد تعادلهما من دون أهداف ذهاباً.
يخوض «الملك» المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة أنها تُقام على ملعبه وبين جماهيره، وبعد الأداء الجيد من الفريق في الذهاب، وكان قاب قوسين أو أدني من الفوز، ولعب الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم، وهو ما جعله يعترف بعد المباراة بأن أداء لاعبيه «فاق التوقعات».
يدخل الشارقة المباراة من دون أي غيابات في الصفوف، معتمداً على مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، يتقدمهم كايو لوكاس الذي يملك سجلاً يجعله صاحب الأداء المتميز في فريق الشارقة، بعد أن سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، ويملك 9 تسديدات على المرمى في «دوري أبطال آسيا 2».
وفي المقابل، فإن شباب الأهلي يعيش معنويات عالية، من واقع تربعه على قمة «دوري أدنوك للمحترفين» بفارق مريح «7 نقاط» عن الشارقة أقرب مطارديه، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية معتمداً على مجموعة من أبرز لاعبيه أصحاب المواهب المختلفة، يتقدمهم الإيراني سردار أزمون الذي يتصدر قائمة هدافي آسيا حتى الآن بـ9 أهداف، وصنع 3 أهداف، وقام بـ21 تسديدة على المرمى في البطولة مع «الفرسان»، ولديه 16 صناعة للفرص، وتعد المباراة الثانية في سلسلة «اللقاءات الخمسة» بين الفريقين في مارس الجاري، بواقع مباراتين في «دوري أبطال آسيا 2»، ومباراتين في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وواحدة في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.

الشارقة
شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا
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