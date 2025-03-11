دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة داخل منطقة حرة

دبي (وام)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي إطلاق «المنطقة الدولية للرياضة والترفيه»، أول مجمع أعمال مُخصص للرياضة والترفيه في الإمارات يقع ضمن منظومة المناطق الحرة، وأوضح المركز في بيان له أن هذه المنطقة تُمثل مركزاً للأعمال المتخصصة في قطاع الرياضة والترفيه، حيث تُسهِّل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية المتنوعة المتعلقة بالرياضة والترفيه، وتُشكل منظومة تعاونية استثنائية لدعم وتسريع وتيرة نمو القطاع. وستوفر المنطقة منصة موحدة لترخيص الأعمال في المجالات الرياضية القائمة، مثل الإدارة والتسويق الرياضي، وإدارة الفعاليات، وتمثيل المواهب، والإعلام والبث، بالإضافة إلى دعم النمو في المجالات الناشئة مثل الرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرموز الرقمية للمشجعين. كما ستضم المنطقة مجموعة متنوعة من المؤسسات المتخصصة في القطاع الرياضي.