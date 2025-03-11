«الأولمبياد الخاص» يدشن مشواره في الألعاب العالمية بتورين

تورين (وام)

يفتتح لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص مشوارهم اليوم في منافسات دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في تورين بإيطاليا والمستمرة حتى 15 مارس الحالي، والتي تشارك فيها الإمارات بـ11 لاعباً ولاعبة في أكبر عدد من الرياضات من بين الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في 6 ألعاب هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص رئيس البعثة جاهزية جميع اللاعبين لخوض المنافسات بعد فترة إيجابية من الإعداد البدني والذهني، لافتاً إلى أن المشاركة في هذه النسخة من البطولة تعد تتويجاً مميزاً للأولمبياد الخاص بعد مسيرة حافلة من المشاركات والإنجازات خلال السنوات الماضية، والتي أعقبت استضافة أبوظبي لدورة «الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي - 2019»، حيث تتزامن هذه المشاركة حالياً مع مرور 6 سنوات على استضافة أبوظبي للحدث العالمي. وأوضح أنه وبعد مرور 6 سنوات على إقامة الحدث العالمي في أبوظبي نجحت العاصمة في دعم وتطوير إمكانيات أصحاب الهمم بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة، الأمر الذي أوصلهم إلى هذه المكانة التي يستحقونها، دعماً من هذا الإرث الذي تجب المحافظة عليه وتطويره من عام إلى آخر. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت المشاركة في العديد من البطولات أبرزها ألعاب برلين 2023، والتي شهدت تحولاً كبيراً في مستوى اللاعبين واللاعبات حيث وفّرت لهم جميع الإمكانيات، وهو ما قادهم إلى تحقيق الإنجازات في هذا المحفل العالمي، لتتطور بعد ذلك لإقامة النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية، والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة تجاوزت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية ومدارس الدولة، تنافسوا فيها من خلال 6 رياضات.

ونوه الهاشمي، إلى أن الأولمبياد الخاص يحرص على تسريع دمج أصحاب الهمم مع المجتمع من خلال الرياضة، والتعليم عبر برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، وفي محور الصحة من خلال إجراء عدد قياسي من الفحوصات الطبية، وغيرها من الأمور التي تسهم في الحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية.