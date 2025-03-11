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الرياضة

بعد انسحاب الأهلي.. الزمالك يعود إلى الحياة ولبيب يرفض «الضغوط»

بعد انسحاب الأهلي.. الزمالك يعود إلى الحياة ولبيب يرفض «الضغوط»
12 مارس 2025 01:41

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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فاز الزمالك على حساب غريمه التقليدي الأهلي، في «القمة 130» بانسحاب الأخير من المباراة التي حضر إليها جماهير الفريقين.
وبعد الانسحاب، ووفق لوائح المسابقة، يعتبر الأهلي خاسراً للمباراة بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
وتعد النتيجة بمثابة عودة الحياة للزمالك الذي حصد 3 نقاط مهمة تدفعه في جدول الترتيب للدوري المصري مع مرحلة الدور الثاني إلى 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر بـ 42 نقطة، بينما لا يزال الأهلي ثانياً وله 39 نقطة حالياً.
واحتفلت جماهير الزمالك في مدرجات استاد القاهرة الذي استضاف القمة، خاصة بعد رفض اتحاد الكرة كل المحاولات لتغيير طاقم التحكيم المصري المعلن عنه بقيادة محمود بسيوني.
ووفق وسائل إعلام مصرية، حاولت وزارة الرياضة المصرية التدخل لإقناع الأهلي بعدم الانسحاب من القمة، عبر تأجيل المباراة 24 ساعة، لحين توفير طاقم تحكيم أجنبي من دولة عربية، غير أن الزمالك رفض وأصر على لعب المباراة، وفق الجدول المعلن، وبالطاقم المصري من دون تغيير.
بينما حاول هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، التواصل مع إدارة الناديين قبل أسبوعين لإبلاغهما بضرورة تحويل قيمة 70 ألف دولار لتوفير طاقم تحكيم أجنبي، ولكن لم تلبِ أي من إدارة الناديين دعوة الاتحاد، وبالتالي انتهت المهلة القانونية المتاحة لتكليف طاقم أجنبي، وبالتالي تم الإبقاء على الطاقم المصري، وذلك رغم تدخل رابطة المحترفين المصرية قبل 48 ساعة من المباراة، وتعهدها بدفع مستحقات الطاقم الأجنبي، بل طالبت بأطقم أجنبية لمباريات الزمالك وبيراميدز، والأهلي وبيراميدز أيضاً.
وتشير المتابعات إلى أن الساعات القليلة قبل مباراة القمة، شهدت ضغوطاً على إدارة الزمالك لإقناعها بالموافقة على التأجيل، ولكن الإدارة ممثلة في حسين لبيب، رئيس النادي، تمسكت بخوض المباراة في موعدها.
وأعلن الزمالك، عبر بيان رسمي، توجه الفريق إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء بالطاقم المصري المعلن عنه، ورفض تغيير الأطقم التحكيمية أياً كانت الأسباب.
وحضر طاقم التحكيم وفريق الزمالك ومراقب المباراة، لينسحب الأهلي بالفعل من المباراة، وبالتالي أعلن الحكم محمود بسيوني انسحاب الأهلي رسمياً.
وكشفت المصادر عن عقد إدارة النادي لاجتماع مع اللاعبين، لمطالبتهم بالهدوء والتركيز وعدم التفاعل مع الموقف الحالي، لاسيما وأن الفريق استطاع أن يثبت جاهزيته وتحديه لكل الظروف، كما طالبت الإدارة من جميع اللاعبين مصالحة الجماهير في قادم المباريات، أملاً في تضييق الفجوة مع بيراميدز المتصدر، والمنافسة على الدوري، أو مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا.
من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تفعيل بند الشراء في عقد المغربي محمود بن تايج لمدة 3 سنوات، بهدف توفير الاستقرار الفني للفريق، خصوصاً بعد نجاح اللاعب في تقديم نفسه صفقة رابحة للفريق «الأبيض».

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