«ركلات الترجيح» تنهي حلم النصر في «أبطال الخليج»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ودع النصر من نصف نهائي دوري أبطال الخليج، بعد خسارته بركلات الترجيح 3-4، أمام مضيفه القادسية الكويتي في مباراة الإياب على استاد حمد الحمد بالكويت، وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم «العميد» 2-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح عطفاً على نتيجة فوز القادسية ذهاباً 1-0 على استاد آل مكتوم.

وسجل أهداف النصر ماتيوس أوليفيرا في الدقيقة 16، وسمير ميسميفيتش في الدقيقة 55، فيما أحرز «البديل» بدر المطوع هدف «أصحاب الأرض» في الدقيقة 77.

وحرمت الخسارة «العميد» فرصة الاستمرار في البطولة بحثاً عن لقبه الثاني، بعد الأول في «نسخة 2014»، في الوقت الذي يواصل فيه القادسية مشوراه بحثاً عن اللقب الخليجي الثالث بعد «نسختي 2000 و2005».

وافتقد النصر جهود هجومه كاملاً، في ظل غياب الرباعي علي مبخوت للإيقاف، بعد الطرد بالبطاقة الحمراء، في مباراة ذهاب نصف النهائي، إضافة إلى هاريس سيفروفيتش، عبدالله توري، ومانولو جابياديني بسبب الإصابة.

وافتتح البرازيلي ماتيوس أوليفيرا التسجيل للنصر من كرة رأسية في الدقيقة 16، مستفيداً من عرضية عثمان بوسعيد من الجهة اليسرى، وهو أول أهداف أوليفيرا مع «العميد» في مباراته السادسة بقميص «الأزرق»، قادماً من خورفكان في «الميركاتو الشتوي».

وفي الشوط الثاني، أضاف البوسني سمير ميسميفيتش الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 55، مترجماً تمريرة موسى ندياي من الجهة اليسرى.

في المقابل، قلص «البديل» بدر المطوع الفارق بتسجيله الهدف الأول للقادسية بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 77.

واستمر تقدم «العميد» 2-1، خلال الشوطين الإضافيين، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت تعثر «العميد» بالخسارة 3-4، بعدما سجل له ماتيوس أوليفيرا، عبدالله إدريس، ومروان أزرقان، فيما أهدر ليروي فير وجوستافو أليكس وسمير ميمسيفيتش 3 ركلات ترجيح.