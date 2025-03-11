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الرياضة

الإنتر يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ

الإنتر يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ
12 مارس 2025 02:14

ميلانو (أ ف ب) 

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جدد الإنتر الإيطالي فوزه على ضيفه فينورد الهولندي 2-1، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضارباً موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي.
سجل الفرنسي ماركوس تورام (8) والتركي هاكان تشالهانأوغلو (51 من ركلة جزاء) للإنتر، والبولندي ياكوب مودير (42 من ركلة جزاء) لفينورد.
وسيلعب الإنتر الذي فاز ذهاباً بهدفين، مع بايرن ميونيخ الفائز على مواطنه باير ليفركوزن بهدفين بعد الثلاثية ذهاباً.
وهذه المرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم يبلغ فيها النادي الإيطالي ربع النهائي (2022-2023 و2024-2025)، بعدما كان فشل في التأهل إلى هذه المرحلة في 11 نسخة سابقة.
ودخل سيموني إنزاجي الذي أصبح خامس مدرب يقود الإنتر في 200 مباراة، ضمن مختلف المسابقات، المباراة بمهاجمه تورام، بعدما كان أعلن أنه سيقرر ما إذا سيشرك الفرنسي بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل منذ شهر.
واستعاد متصدر الدوري الإيطالي، خدمات حارسه السويسري يان سومر الذي عانى من إصابة في الإبهام أبعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين، لكنه افتقد لاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي لإصابة في قدمه اليمنى.
وافتتح تورام التسجيل للإنتر بمجهود فردي رائع بعد انطلاقته، ودخوله إلى منطقة الجزاء ثم مراوغته لاعبَين وتسديده بقوة نحو المرمى (8).
وهذا الهدف الأول الذي يسجله الفرنسي منذ أواخر ديسمبر.
وعادل البولندي ياكوب مودير من ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (42).
ومن ركلة جزاء أيضاً، سجل التركي هاكان تشالهانأوغلو هدف التقدم مجدداً للإنتر (51).
وأراح إنزاجي مجموعة من لاعبيه قبل مواجهة أتالانتا الذي اكتسح يوفنتوس برباعية نظيفة، الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، أخرج تشالهانأوغلو والبرازيلي كارلوس أوجوتسو في الدقيقة 61.
وكاد تورام يسجل ثنائيته الخاصة بعدما راوغ لاعبَين وسدد في العارضة (71) قبل أن يُخرجه المدرب بعدها بلحظات.

 

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