الهلال يصعد إلى دور الثمانية في «نخبة آسيا»

الرياض (د ب أ)



ثأر الهلال السعودي من ضيفه باختاكور الأوزبكي، وفاز عليه 4 - صفر، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية، بعد حسم الفوز بهدفين في الشوط الأول، ومثلهما في الشوط الثاني، ليثأر من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف، وتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4 -1، وافتتح حمد تركي اليامي التسجيل للهلال في الدقيقة 30، ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 52، ثم أحرز ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال في الوقت بدل الضائع.

وكان الهلال تصدر مرحلة الدوري برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل وحيد، في الوقت الذي حل فيه باختاكور بالمركز الثامن برصيد سبع نقاط من انتصار وحيد، وأربعة تعادلات وثلاث هزائم.