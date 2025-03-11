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الرياضة

«ثنائية» محرز تقود الأهلي إلى دور الثمانية

«ثنائية» محرز تقود الأهلي إلى دور الثمانية
12 مارس 2025 02:47

 
جدة (د ب أ)

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سجل الجزائري رياض محرز هدفين لفريقه أهلي جدة، ليفوز على ضيفه الريان القطري بنتيجة 2- صفر ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
دخل أهلي جدة المباراة متسلحاً بحضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، وأفضلية الفوز ذهاباً بنتيجة 3-1 في ملعب نادي الريان.
وبقى التعادل السلبي حاضرا حتى آخر ربع ساعة من المباراة، عندما تقدم الأهلي بهدف سجله محرز من لمسة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77، بعد تمريرة من زميله جالينو.
وبسيناريو مشابه، مرر جالينو كرة إلى جابرييل فيجا الذي مهدها إلى محرز ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 83 .
ورفع محرز رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ليتساوى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأكد الأهلي السعودي تفوقه ذهابا وإيابا ليتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.
وكرر الأهلي تفوقه أيضاً على نظيره القطري للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما فاز على الريان بنتيجة 2-1 في مرحلة الدوري.
ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع بدءاً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية. 

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي السعودي
الريان
رياض محرز
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