الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»

سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
12 مارس 2025 02:55

ليفربول (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
الإنتر يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ يجدد التفوق على ليفركوزن في «أبطال أوروبا»


تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية، في دوري أبطال أوروبا بسيناريو مثير، في معقل ليفربول الإنجليزي، ضمن إياب دور الـ16.
دخل ليفربول اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور في ملعب أنفيلد، وأفضلية الفوز ذهاباً في باريس بهدف سجله اللاعب «البديل» هارفي إيليوت في الدقيقة 87 .
لكن الفريق الباريسي أنهى لقاء العودة فائزاً بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي، بعد مرور 12 دقيقة. 
ورفع ديمبلي رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح أكثر هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية العام الجاري 2025 بتسجيله 21 هدفاً في جميع المسابقات.
وحافظ الفريق الباريسي على تقدمه مع امتداد اللقاء لشوطين إضافيين، قبل أن ينتزع بطاقة التأهل بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح. 
وينتظر باريس سان جيرمان في دور الثمانية الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي. 
ويبقى أستون فيلا الأقرب للتأهل بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3-1 خارج ملعبه في بلجيكا. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس سان جيرمان
محمد صلاح
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©