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الرياضة

تايجر وودز.. «جراحة وتر»!

تايجر وودز.. «جراحة وتر»!
12 مارس 2025 10:47

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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يغيب نجم رياضة الجولف، تايجر وودز، حتى إشعار آخر لخضوعه لجراحة نتيجة تمزق وتر أخيل الأيسر، بحسب ما كشف الأميركي على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفائز بـ15 بطولة كبرى والغائب عن الملاعب منذ فوزه بالبطولة المفتوحة في يوليو الماضي، إنه تم تشخيص حالته، بعد أن شعر بـ «ألم حاد» في الوتر أثناء التدريب.
وتأتي نكسة إصابته قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة الكبرى الأولى لهذا العام، والمتمثلة ببطولة أوجوستا الوطنية للماسترز.
وقال وودز في رسالة عبر منصة «أكس»: «عندما بدأت في تكثيف تدريباتي واستعداداتي، شعرت بألم حاد في وتر أخيل الأيسر، وهو ما تم ترجيحه انه تمزق».
وتابع «أجرى الدكتور تشارلتون ستوكين من مستشفى الجراحة المتخصصة في ويست بالم بيتش بفلوريدا جراحة طفيفة-التوغل لإصلاح وتر أخيل الممزق».
ونقل وودز عن طبيبه قوله إن الجراحة «سارت على ما يرام ونتوقع تعافياً كاملاً».
وختم وودز: «عدت إلى المنزل الآن، وأخطط للتركيز على مرحلة التعافي والتأهيل، شكراً لكم على دعمكم».
لم يحدد وودز أي جدول زمني لعودته المحتملة بعد هذه الإصابة القاسية.

أميركا
الجولف
تايجر وودز
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