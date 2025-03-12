إنجلترا تتغزل في سان جيرمان وتهاجم نونيز!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشادت الصحافة الإنجليزية بأداء باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه على ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بركلات الترجيح، وتأهله إلى ربع النهائي، بعد أن انتهت مباراتا الذهاب والإياب بفوز كل منهما1-صفر، خارج ملعبه، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليفوز بها «الباريسي».

وتحدثت الصحف عبر مواقعها الإلكترونية عن رجال الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، الذين نجحوا في فرض كلمتهم بملعب «أنفيلد» معقل «الريدز»، ووصفت الفوز بأنه عن جدارة واستحقاق، وقالت إن 11 مارس 2025 يبقى يوماً خالداً في تاريخ سان جيرمان، مثلما حدث من قبل للفريق أمام تشيلسي عام 2015، عندما فاز على «البلوز» بعد وقتين إضافيين، وأمام بروسيا دورتموند عام 2020، ليأتي الدور على ليفربول ليتجرع من الكأس نفسها، بعد أن واجه فريقاً أمضى ليلة سعيدة في «أنفيلد»، واختتمها بالتأهل إلى ربع النهائي.

وأشادت صحف «التابلويد» والمواقع الإنجليزية بأداء عثمان ديمبلي صاحب هدف المباراة الوحيد، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي تفوق على نفسه، وأنقذ مرماه من أهداف عدة محققة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس: «باريس يدخل التاريخ»، بينما عنونت صحيفة «ذا صن»: ياله من تحول «دراماتيكي» ما بين فرحة «الباريسي» و«دموع محمد صلاح».

أما صحيفة الجارديان، فكتبت تقول: بطل المباراة اسمه دوناروما الذي استطاع أن يتصدى بمهارة لركلتي دارون نونيز وكورتيس جونز في حصة ركلات الترجيح، مثلما تصدى للكثير من الكرات الخطرة أثناء المباراة.

وأشادت إذاعة «بي بي سي» بـ «الفورمة» الرائعة التي كان عليها كل لاعبي سان جيرمان، وهاجمت نونيز على أدائه المُخيّب للآمال وغير المتوقع، ورعونته، وتساءلت عن مستقبل هذا الأوروجواياني، مثلما تساءلت عن مستقبل ليفربول؟

أما جوليان لورانس مراسل شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، الذي يغطي الكرة الإنجليزية، فقال: «إنني منبهر حقاً بما قدمه سان جيرمان في «أنفيلد».

وأضاف: «فاز الفريق الأفضل في المباراتين، ويالها من شخصية أن يأتي فريق إلى «أنفيلد»، ويقدم مثل هذا الأداء القوي، استكمالاً لأدائه الرائع في «حديقة الأمراء» رغم الخسارة هناك.