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الرياضة

صدمة جديدة لليفربول.. أرنولد يغيب عن نهائي كأس الرابطة

صدمة جديدة لليفربول.. أرنولد يغيب عن نهائي كأس الرابطة
12 مارس 2025 11:18

 
ليفربول ( رويترز)

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قال أرني سلوت، مدرب ليفربول، إن شكوكاً تحوم حول مشاركة المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابة خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز باريس سان جيرمان على ليفربول 4-1 بركلات الترجيح في «أنفيلد» ليبلغ دور الثمانية، بعد فوزه إياباً 1-صفر.
واستبدل ألكسندر أرنولد «26 عاماً» ليحل جاريل كوانساه محله في الدقيقة 73، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه يعاني من إصابة في الكاحل.
وقال سلوت: «اضطر ترينت لمغادرة الملعب، هذه ليست علامة جيدة على الإطلاق، وبناء على ما سمعته من أشخاص شاهدوا صور إصابته، أو ممن شاهدوا كيفية إصابته، لم تكن تبدو جيدة، لذا ستكون مفاجأة لو أصبح متاحاً للعب يوم الأحد».
كما خرج قلب الدفاع إبراهيما كوناتي مصاباً في الشوط الإضافي الثاني، لكن سلوت قال، إن ذلك ربما كان بسبب الإرهاق.
وستكون إصابة ألكسندر-أرنولد ضربة موجعة لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لمواجهة ألبانيا في 21 مارس ولاتفيا بعد ثلاثة أيام أخرى في تصفيات كأس العالم 2026.

كأس الرابطة الإنجليزية
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