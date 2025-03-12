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الرياضة

أيندهوفن يهدد أرسنال بـ «رد الاعتبار» في «المهمة المستحيلة»!

أيندهوفن يهدد أرسنال بـ «رد الاعتبار» في «المهمة المستحيلة»!
12 مارس 2025 11:22

 
لندن (د ب أ)

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أكد ارماندو اوبيسبو، مدافع أيندهوفن الهولندي أنه يتعين على فريقه أن يرد اعتباره أمام أرسنال الإنجليزي الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته المذلة على ملعبه في مباراة الذهاب 1-7.
ويخوض أيندهوفن مهمة أشبه بالمستحيلة على ملعب الإمارات، لكن اوبيسبو أكد أن آيندهوفن يتحلى بروح قتالية قبل مواجهة الإياب.
وقال اوبيسبو في مؤتمر صحفي: «نريد أن نظهر شيئاً ما، علينا أن نلعب من أجل النادي، ومن أجل أنفسنا ومن أجل الجماهير».
وأضاف: «الجماهير تؤازرنا طوال الوقت، على المستويين المحلي والدولي، لذا تلعب دائماً من أجلهم».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن اوبيسبو قوله: «بالنسبة لي ليس من الصعب بكل تأكيد أن أحفز نفسي، وليس من الصعب الاستعداد لمثل هذه المباراة».
من جانبه، يدرك بيتر بوش مدرب أيندهوفن أن مواجهة أرسنال تختلف تماماً عن مواجهة هيرنفين، الذي فاز عليه فريقه 2 -1 في الدوري الهولندي السبت الماضي.
وقال بوش: «أعتقد أن من كان موجوداً داخل الملعب الأسبوع الماضي لا يريد أن يمر بما حدث مرة أخرى».
وأضاف: «نريد أن نظهر أننا أفضل من ذلك، نلعب ضد فريق كبير في ملعب رائع، كل من بدأ لعب كرة القدم منذ الصغر يحلم بالوجود هنا في دوري أبطال أوروبا، نحن متحمسون للغاية لجعلها مباراة حقيقية».

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