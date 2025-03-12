الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مولر «موهبة جديدة» تزين قائمة «الأبيض الأولمبي»

مولر «موهبة جديدة» تزين قائمة «الأبيض الأولمبي»
12 مارس 2025 11:56

 
سلطان آل علي (دبي)


أعلن المنتخب الأولمبي قائمته الرسمية المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، التي تقام في عُمان، وشهدت إضافة اسم جديد، وهو المهاجم الشاب يانيك مولر، البالغ 17 عاماً.
يتمتع مولر المهاجم الصريح ببنية جسدية قوية وطوله 1.96 متر، وهو مولود في مدينة ماربيا الإسبانية 12 يوليو 2007، لكنه يملك أصولاً ألمانية.
لم تستمر إقامته في أوروبا طويلاً، حيث انتقل إلى الإمارات، وهو بعمر 3 أشهر فقط، ليعيش فيها حتى أكمل 15 عاماً، مما جعله يتأقلم مع الأجواء المحلية، ويندمج في بيئة الكرة الإماراتية مبكراً.
بدأ مسيرته الكروية من بوابة أكاديمية المدرسة الإسبانية في دبي، والتي أسسها نجم ريال مدريد السابق ميشيل سلجادو، قبل أن ينضم إلى ناشئي نادي سيتي، أحد الفرق التي تُركز على تطوير المواهب الشابة في الإمارات.
ولكن سرعان ما لفت الأنظار إلى موهبته، لينتقل إلى كارلسروه الألماني عام 2023، وهو فريق ينشط في الدرجة الثانية الألمانية، حيث تم ضمه إلى فريق تحت 17 عاماً، لكنه تألق سريعًا ليتم تصعيده إلى فريق تحت 19 عاماً هذا الموسم.

 

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا


وبرغم أنه لم يحصل بعد على دور أساسي مع كارلسروه تحت 19 عاماً، فإن أرقامه مميزة للغاية مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها، وشارك في 13 مباراة، جميعها بديلاً، بواقع 205 دقائق فقط، لكنه نجح في المساهمة بـ 5 أهداف (سجل 4 وصنع 1)، ما يعني أنه يسهم بهدف كل 41 دقيقة، وهو معدل رائع بالنسبة لمهاجم لا يزال في بداية مشواره الاحترافي.
إحدى أبرز لحظات مولر هذا الموسم كانت في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا تحت 19 سنة.
دخل المباراة بديلاً، بينما كان كارلسروه متأخراً 3-2 في النتيجة، وبعد 3 دقائق فقط من نزوله، تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، ليدفع فريقه إلى ركلات الترجيح، حيث سجل إحدى الركلات الحاسمة، ليقود كارلسروه إلى نصف النهائي في إنجاز كبير.
انضمام مولر إلى منتخبنا الأولمبي يضيف عنصراً هجومياً جديداً، نظراً لخصائصه البدنية وطريقته في اللعب، وهو يتميز بالقوة في الكرات الهوائية، إلى جانب التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، ما يجعله خياراً مثالياً لـ «الأبيض» في البطولة المقبلة.
يتطلب قانون «الفيفا» إقامة اللاعب 3 سنوات على الأقل داخل الدولة إذا كان انتقل إليها قبل بلوغه سن العاشرة، وهو ما ينطبق على مولر، حيث أمضى في الإمارات أكثر من 14 عاماً، ليصبح مؤهلاً قانونياً لتمثيل منتخب الإمارات الأولمبي، ويضاف إلى كتيبة المواهب الشابة التي تسعى لترك بصمتها في بطولة غرب آسيا المقبلة.

المنتخب الأولمبي
عمان
الإمارات
بطولة غرب آسيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©