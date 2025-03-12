مانشستر يونايتد يوضح موقفه من إقالة أموريم



معتز الشامي (أبوظبي)



أبدى السير جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، دعمه لروبن أموريم، مؤكداً أنه يقوم بعمل جيد، رغم المعاناة في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه لا يفكر في إقالة المدرب البرتغالي، الذي تولى المسؤولية خلفاً لإريك تين هاج في نوفمبر الماضي، وحقق 5 انتصارات في 17 مباراة بالدوري، وتكبد 8 هزائم منذ وصوله من سبورتنج لشبونة.

ورغم ذلك لا يزال راتكليف واثقاً من قدرات أموريم، ويعتقد أن الإصابات لعبت دوراً في المأزق الحالي لـ «الشياطين الحمر».

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، قال راتكليف: «إذا نظرت بالفعل إلى الفريق المتاح لأموريم، أعتقد أنه يقوم بعمل جيد، وهو مدرب شاب ومتميز، وأعتقد أنه سيبقى لفترة طويلة».

ورغم مزاعم بأن «اليونايتد» تخلى عن هدفه حصد لقب «البريميرليج» بحلول عام 2028، وهو العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ150 لتأسيسه، يبدو أن راتكليف لا يزال متمسكاً بهذا الطموح، واعترف بأن الأمر يتطلب بعض التفاؤل، حيث قال :«لا أعتقد أن المهمة مستحيلة، ومن الجيد أن يكون لديك أهداف، إذا نظرت إلى أرسنال وليفربول، والفترة الزمنية التي استغرقها الناديان لترتيب أمورهما، والعودة إلى طرق الفوز، فإن الأمر ليس مستحيلاً».