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الرياضة

بطولة خالد بن طناف تصل إلى «مربع الذهب»

بطولة خالد بن طناف تصل إلى «مربع الذهب»
12 مارس 2025 13:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية التي تقام في نادي بني ياس بالشامخة، بعد لقاءات مثيرة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً، وتقام مباراتا «مربع الذهب» اليوم الأربعاء.
وتأهل «صقور بني ياس» إلى «المربع الذهبي» للمرة الثالثة على التوالي، على حساب «مركز الدكتور فراس» 2-0، وسبق أن تُوج الفريق باللقب مرتين.
وودع «إسناد» حامل اللقب بضربات الجزاء أمام «بينونة»، فيما تأهل «سالسبيري» على حساب «الغربية» 4-2، واستمر تألق «فخر الفجيرة» الوافد الجديد، وأطاح «الأوروبي» 5-2.

الإمارات
أبوظبي
بني ياس
بطولة خالد بن طناف
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