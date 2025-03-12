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الرياضة

«ديربي مدريد» تحت المطر!

«ديربي مدريد» تحت المطر!
12 مارس 2025 13:32


مراد المصري (أبوظبي)
يتوقع أن تشهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الليلة في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، تساقط الأمطار على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، وذلك مع استمرار هطول الأمطار منذ عشرة أيام متواصلة على العاصمة الإسبانية مدريد.
وفيما لجأ ريال مدريد لإغلاق سقف ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب، وتأمين الفوز 2-1، فإن أتلتيكو سيكون مطالباً بتحقيق «الريمونتادا» على أرضة ماطرة أمام جماهيره.
ولا يحمل المطر ذكريات جميلة لأتلتيكو عندما حاول أن يعود بالنتيجة ضد ريال مدريد تحديداً في نصف نهائي عام 2017، عندما خسر «الروخيبلانكوس» ذهاباً بثلاثية نظيفة، ثم اكتفى بالفوز 2-1 في مباراة الإياب، في مباراة شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيمة الذي صنع هدف زميله إيسكو بشكل مميز للغاية.
ووصفت وسائل الإعلام وقتها خروج أتلتيكو مدريد، بالبكاء تحت المطر في ملعب فيسينتي كالديرون، فيما يتطلع لتجنب الأمر على ملعبه الجديد في محاولة لإنهاء هيمن الجار الأوروبية ضده.

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