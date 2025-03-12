«أبطال الخليج» تُكمل سلسلة إخفاقات النصر في «الموسم اليتيم»!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكمل الوداع من نصف نهائي دوري أبطال الخليج لكرة القدم، سلسلة إخفاقات النصر في «الموسم السلبي»، والذي اكتفى فيه «العميد» بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري» على حساب قطر القطري 5-1، مقابل فشله في المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والوداع المبكر من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة من «دور الـ16»، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ربع النهائي».

وأنهى النصر الذي كان يمني النفس بلقبه الخليجي الثاني، بعد الأول 2014، مشواره في دوري أبطال الخليج موسم 2024- 2025، خسارته بركلات الترجيح 3-4، أمام مضيفه القادسية الكويتي، في الإياب على استاد حمد الحمد بالكويت، وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم «العميد» 2-1، ليلجا الفريقان إلى ركلات الترجيح، عطفاً على نتيجة فوز القادسية ذهاباً 1-0 على استاد آل مكتوم.

وفشل «العميد» في الحفاظ على تقدمه بهدفي ماتيوس أوليفيرا في الدقيقة 16، وسمير ميسميفيتش في الدقيقة 55، بعدما نجح «أصحاب الأرض» في تقليص الفارق بهدف «المخضرم» بدر المطوع بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 77، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت تعثر «العميد» بالخسارة 3-4، بعدما أهدر ليروي فير وجوستافو أليكس وسمير ميمسيفيتش 3 ركلات ترجيح.

ومثل «الوداع الخليجي» من «نصف النهائي»، امتداداً لمشوار «الأزرق» المتأرجح في الموسم الحالي 2024- 2025، حيث يحتل «العميد» المركز السابع في «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 26 نقطة «لعب 18 مباراة، فاز في 8، خسر 8، وتعادل 2»، في الوقت الذي يملك فيه شباب الأهلي المتصدر حالياً 47 نقطة من 17 مباراة.

وأخفق «الأزرق» خلال الموسم الحالي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على التوالي، بعدما ودع «الكأس الأغلى» من دور الـ 16، بالخسارة أمام الشارقة 0-2، وأنهى مشواره في كأس أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي بالخسارة أمام شباب الأهلي 5- 7 في مجموع الذهاب والإياب، بعدما تخطى العروبة في الدور الأول 0-0 و2-1.

مشاركة النصر في الموسم

دوري أدنوك للمحترفين

المركز السابع

لعب 18 مباراة، فاز 8، خسر 8، تعادل 2

كأس رئيس الدولة

ودع من دور الـ 16 بالخسارة أمام الشارقة 0-2

لعب 1، فاز 0، خسارة 1، تعادل 0

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كأس «أبوظبي الإسلامي»

ودع بالخسارة أمام شباب الأهلي 5-7 في مجموع مباراتي «ربع النهائي»

لعب 4 مباريات، فاز 1، خسارة 1، تعادل 2

كأس السوبر الإماراتي القطري

تُوج باللقب على حساب قطر القطري 5-1

لعب 1، فاز 1، خسر 0، تعادل 0

دوري أبطال الخليج

ودع من نصف النهائي بالخسارة بركلات الترجيح 3-4 أمام القادسية الكويتي

لعب 8 مباريات، فاز 4، خسر 2 «واحدة بركلات الترجيح»، تعادل 2