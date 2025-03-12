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الرياضة

كروس يعود إلى الملاعب مع شقيقه!

كروس يعود إلى الملاعب مع شقيقه!
12 مارس 2025 13:52

 
علي معالي (أبوظبي)

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عاد الألماني توني كروس إلى الملاعب، بعد 8 أشهر من الاعتزال، ولكن ظهور لاعب وسط ريال مدريد السابق من بوابة الكرة الخماسية، من خلال المشاركة في بطولة نجوم «دوري الأيقونات» في دوسلدورف، والطريف في عودة كروس «35 عاماً»، أنها جاءت باللعب إلى جوار شقيقه فيليكس «33 عاماً»، وهو ما لم يحدث بينهما منذ الطفولة.
كان كروس اعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، في سن 34 عاماً، بعد مسيرة حافلة مع بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد ومنتخب ألمانيا.
بدأ الشقيقان حياتهما في هانزا روستوك الألماني، لكن طريقهما سرعان ما انفصل في سن الـ16، تم لعب توني في بايرن ميونيخ، واستفاد لاعب الوسط من الفرصة من النادي البافاري وانتقل توني إلى ريال مدريد، حيث أصبح أسطورة، في حين بقي فيليكس في ألمانيا طوال مسيرته حيث شارك في 372 مباراة و 45 هدفاً و35 تمريرة حاسمة لهانزا روستوك ويونيون برلين وفيردر بريمن وأينتراخت.

 

ألمانيا
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
توني كروس
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