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الرياضة

موتسيبي يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي بـ«التزكية»

موتسيبي يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي بـ«التزكية»
12 مارس 2025 14:38

 
القاهرة (أ ف ب)

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أعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، انتخاب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً لولاية جديدة مدتها أربع سنوات حتى عام 2029، بعد مصادقة الجمعية العمومية الرابعة عشرة للاتحاد القاري في القاهرة.
وتوجه موتسيبي (63 عاماً) إلى الاتحادات المنضوية، قائلاً بعد انتخابه بالتزكية دون تقدم أي مرشح آخر لمنافسته «شكراً لكم كان شرفاً كبيراً لي أن أتعامل معكم، لأنكم تمثلون مصالح القارة».
وكان رجل الأعمال الجنوب أفريقي خلف الملغاشي أحمد أحمد في 2021.
في سياق متصل، أجريت انتخابات التجديد النصفي للجنة كاف التنفيذية، والتي شهدت فوز الكاميروني صامويل إيتو أسطورة كرة القدم السابق، ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي عن منطقة الوسط بالتزكية.
وكانت لجنة كاف التنفيذية قد رفضت من قبل تقدم إيتو بأوراق ترشحه لعضويتها بسبب عدم حصوله على الدعم الحكومي اللازم، قبل أن يلجأ الكاميروني لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (تاس) التي أقرّت بصحة ترشحه، ثم حصل على موافقة اللجنة التنفيذية للترشح الثلاثاء.

مصر
الاتحاد الأفريقي
الكاف
جنوب أفريقيا
باتريس موتسيبي
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