الأرقام تتساقط أمام رونالدو



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام استقلال طهران، ضمن إياب دور الـ16 دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهى اللقاء لمصلحة «العالمي» بثلاثية، ليقود «الدون» فريقه إلى ربع نهائي البطولة.

وسجل رونالدو هدف التقدم في لقاء الإياب المقام على ملعب «الأول بارك» ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم لأندية غرب آسيا برصيد 7 أهداف، كما بات رونالدو على بُعد ثلاثة أهداف، ليعادل رقم المغربي عبد الرازق حمدالله «16هدفاً»، أكثر هداف للنصر في النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات سجل رونالدو هدفاً على الأقل ضد فرق جميع الدول التي واجهها في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان ينقصه التسجيل في الفرق الإيرانية قبل هدفه في استقلال طهران، ووصل رونالدو هذا الموسم مع النصر للمساهمة التهديفية رقم 37 في اللقاء رقم 37 بواقع «تسجيل 32 هدفاً وصناعة 5 أهداف» في جميع المسابقات، وإجمالاً رفع رونالدو رصيده إلى الهدف رقم 927 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية ومنتخب بلاده، ويحلم «الدون» بالوصول إلى الهدف 1000 قبل اعتزال اللعبة.