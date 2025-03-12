الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تستضيف سلسلة متنوعة من البطولات الرمضانية

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تستضيف سلسلة متنوعة من البطولات الرمضانية
12 مارس 2025 15:16

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة مجلس إدارة كل من نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تستعد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لإحياء روح الرياضة، وتعزيز التواصل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك بإقامة سلسلة من البطولات الرمضانية المعدّة لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة وتشجيعها على تبنّي نمط حياة صحي.

وتشهد البطولات الرمضانية على مدى ستة أيام في الفترة من 14 إلى 19 مارس 2025، مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية تشمل كرة السلة والبادل والكرة الطائرة والجري وكرة القدم للسيدات وكرة القدم للأكاديميات. وتقام هذه البطولات في المرافق الرياضية التابعة للأكاديمية المجهزة بأعلى معاير الجودة والسلامة، ما يوفر منصة مثالية للرياضيات لاستعراض مهاراتهن والمنافسة في أجواء رياضية متميزة. وخصصت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية جوائز قيمتها 49,000 درهم، لتحفيز المشاركة والاحتفاء بالإنجازات المتميزة.

وإضافة إلى أجواء المنافسة الرياضية، تستضيف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية المجلس الرمضاني للسيدات «ملقى»، وهو تجربة رمضانية فريدة تجمع بين الأجواء الرمضانية والضيافة الراقية والفعاليات التفاعلية. ويجمع «ملقى» بين الطابع الرمضاني الأصيل والتزامن مع البطولات الرمضانية، ما يمنح الزائرات فرصة متابعة المنافسات والانغماس في أجواء الشهر الكريم. ويستقبل «ملقى» الزائرات يومياً حتى 19 مارس 2025، من 8:30 مساءً حتى 12:30 صباحاً.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا
بني ياس يتصدر كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأن الرياضة قوة لتوحيد المجتمعات وإلهام الأفراد وإحداث تغيير مستدام. ومن خلال هذه البطولات الرمضانية، توفر منصة تُمكّن النساء من المنافسة والتواصل والتميز. ويعكس تعزيز بيئة رياضية شاملة وديناميكية التزام الأكاديمية المستمر بدعم الرياضيات وتشجيع المشاركة المجتمعية في الرياضة خلال هذا الوقت المميز من العام.

وتواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التزامها بتوفير الفرص للرياضيات من جميع المستويات للمنافسة والتفاعل والتطور، وقيادة النهوض بالرياضة النسائية في دولة الإمارات. ومن خلال مبادرات البطولات الرمضانية، تواصل الأكاديمية تمكين الرياضيات، وترسيخ التميز، وخلق فرص جديدة للمرأة في عالم الرياضة، إضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الحيوية، وتقوية الروابط المجتمعية، وتمهيد الطريق لشمولية أكبر في مجال الرياضة.

للمزيد من المعلومات، زوروا: www.fbma.ae.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البطولات الرياضية
فاطمة بنت هزاع
الشيخة فاطمة
الإمارات
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©