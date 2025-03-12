أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تستضيف سلسلة متنوعة من البطولات الرمضانية

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة مجلس إدارة كل من نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تستعد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لإحياء روح الرياضة، وتعزيز التواصل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك بإقامة سلسلة من البطولات الرمضانية المعدّة لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة وتشجيعها على تبنّي نمط حياة صحي.

وتشهد البطولات الرمضانية على مدى ستة أيام في الفترة من 14 إلى 19 مارس 2025، مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية تشمل كرة السلة والبادل والكرة الطائرة والجري وكرة القدم للسيدات وكرة القدم للأكاديميات. وتقام هذه البطولات في المرافق الرياضية التابعة للأكاديمية المجهزة بأعلى معاير الجودة والسلامة، ما يوفر منصة مثالية للرياضيات لاستعراض مهاراتهن والمنافسة في أجواء رياضية متميزة. وخصصت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية جوائز قيمتها 49,000 درهم، لتحفيز المشاركة والاحتفاء بالإنجازات المتميزة.

وإضافة إلى أجواء المنافسة الرياضية، تستضيف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية المجلس الرمضاني للسيدات «ملقى»، وهو تجربة رمضانية فريدة تجمع بين الأجواء الرمضانية والضيافة الراقية والفعاليات التفاعلية. ويجمع «ملقى» بين الطابع الرمضاني الأصيل والتزامن مع البطولات الرمضانية، ما يمنح الزائرات فرصة متابعة المنافسات والانغماس في أجواء الشهر الكريم. ويستقبل «ملقى» الزائرات يومياً حتى 19 مارس 2025، من 8:30 مساءً حتى 12:30 صباحاً.

وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأن الرياضة قوة لتوحيد المجتمعات وإلهام الأفراد وإحداث تغيير مستدام. ومن خلال هذه البطولات الرمضانية، توفر منصة تُمكّن النساء من المنافسة والتواصل والتميز. ويعكس تعزيز بيئة رياضية شاملة وديناميكية التزام الأكاديمية المستمر بدعم الرياضيات وتشجيع المشاركة المجتمعية في الرياضة خلال هذا الوقت المميز من العام.

وتواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التزامها بتوفير الفرص للرياضيات من جميع المستويات للمنافسة والتفاعل والتطور، وقيادة النهوض بالرياضة النسائية في دولة الإمارات. ومن خلال مبادرات البطولات الرمضانية، تواصل الأكاديمية تمكين الرياضيات، وترسيخ التميز، وخلق فرص جديدة للمرأة في عالم الرياضة، إضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الحيوية، وتقوية الروابط المجتمعية، وتمهيد الطريق لشمولية أكبر في مجال الرياضة.

للمزيد من المعلومات، زوروا: www.fbma.ae.