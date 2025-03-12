حارس ليستر ينهي سلسلة بالمر في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



وصلت سلسلة نجم تشيلسي كول بالمر القياسية في تسجيل ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي إلى نهايتها، بعد أن تصدى حارس ليستر سيتي، الدنماركي مادس هيرمانسن لركلته بشكل رائع، وبعد أن تفوق النجم الإنجليزي على يايا توريه بتسجيله ركلتي جزاء في الفوز 4-3 على توتنهام في ديسمبر الماضي، انتهى سجل بالمر عند 12 ركلة جزاء دون إهدارها.

هناك 3 لاعبين حاليين في الدوري الإنجليزي يمكنهم التفوق على بالمر، بعد انتهاء سلسلة تألقه الخالية من العيوب، سجل راؤول خيمينيز مهاجم فولهام كل ركلات الجزاء العشر التي نفذها في الدوري الإنجليزي، بينما نجح نجم برينتفورد برايان مبيومو في تسجيل جميع ركلات الجزاء التسع التي نفذها، وسجل كريس وود مهاجم نوتنجهام جميع ركلات الجزاء الثماني التي نفذها.

يعني فشل بالمر في تسجيل ركلة الجزاء الثالثة عشرة، أنه يتراجع في قائمة أفضل اللاعبين تحويلاً للركلات بين اللاعبين الذين نفذوا ما لا يقل عن 10 ركلات جزاء، ويضع معدل تسجيل بالمر لركلات الجزاء البالغ 92.3% في المركز الثامن، متقدماً بفارق ضئيل على أسطورة آرسنال تييري هنري (92%)، كانت هي المشاركة السابعة على التوالي لبالمر في الدوري الإنجليزي دون تسجيل أي هدف، وهي أطول سلسلة له هذا الموسم.

وجاء آخر هدف له في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 أمام بورنموث في 14 يناير، بينما يعود تاريخ آخر تمريرة حاسمة له في المسابقة إلى ما قبل ذلك، في أول ديسمبر، عندما تغلب تشيلسي على أستون فيلا 3-0، ولم يسجل بالمر أي هدف في هزيمة تشيلسي 2-1 أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي فوزه 2-1 على كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وإذا لم يسجل في مباراة العودة أمام الدنمارك، يستمر صيامه عن التهديف إلى 10 مباريات في المسابقات كافة، ويخوض تشيلسي مباراته التالية في الدوري الإنجليزي يوم 16 مارس عندما يسافر إلى لندن لمواجهة أرسنال في «ديربي لندني».