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الرياضة

هل يتخلص فينيسيوس من «اللعنة» أمام «المنافس الأسوأ»؟

هل يتخلص فينيسيوس من «اللعنة» أمام «المنافس الأسوأ»؟
12 مارس 2025 15:23

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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مدرب ريال مدريد: طلبت من اللاعبين عدم تعقيد المباراة


يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غريمه أتلتيكو مدريد، على ملعب ميتروبوليتانو، مساء الأربعاء، في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب في ملعب سانتياجو برنابيو بفوز الريال بهدفين لهدف، حيث تبادل رودريجو وجوليان ألفاريز التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يحسم إبراهيم دياز اللقاء للفريق الملكي.
ويخوض البرازيلي فينيسيوس جونيور مباراة «الديربي» لمواجهة «الأتليتي» أسوأ منافس له، حيث سجل هدفاً فقط أمامه في 16 مباراة، ولم يسجل أبداً في ميتروبوليتانو.
وقبل المباراة أمام فاليكانو، لم يسجل فينيسيوس سوى هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في مبارياته العشر السابقة، لكن أمام فاليكانو أنهى هذا الجفاف بهدف، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، استعداداً لكسر لعنته ضد أتلتيكو.
وسجل فينيسيوس هدفه الوحيد ضد أتليتكو في موسم 2022-2023، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي، حيث أحرز «فيني» الهدف الثالث لريال مدريد، وبعد لم يتمكن البرازيلي من إيجاد طريق الشباك مرة أخرى ضد أوبلاك أو ضد حارس آخر يدافع عن مرمى أتليتكو، وهو أمر نادر بالنظر إلى أنه لديه 104 أهداف بالقميص الأبيض، وتألق ضد فرق كبيرة أخرى، مثل برشلونة «7 أهداف في 19 مباراة«، ليفربول «5 أهداف في 5 مباريات»، دورتموند «4 أهداف في مباراتين» أو مانشستر سيتي «هدفان في 9 مباريات».
ويتصدر فينيسيوس وكيليان مبابي هجوم قائمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ7 أهداف لكل منهما، في حين أسهم البرازيلي رودريجو بـ5 أهداف. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فينيسيوس جونيور
كليان مبابي
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