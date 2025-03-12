دخل «نادي الـ200».. أين يقع أرتيتا بين كبار «البريميرليج»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



كان تعادل أرسنال 1-1 مع مانشستر يونايتد، في ملعب «أولد ترافورد»، المباراة رقم 200 لميكيل أرتيتا في الدوري الإنجليزي، ويحتل أرتيتا المركز الخامس بين مدربي «البريميرليج»، في عدد الانتصارات خلال أول 200 مباراة خاضها في المسابقة بـ118 فوزاً، ويتقدم عليه 4 مدربين هم بيب جوارديولا «146»، وجوزيه مورينيو «137»، ويورجن كلوب «127»، والسير أليكس فيرجسون «122»، وفاز أرتيتا بـ8 مباريات أكثر مما حققه أرسين فينجر «110 انتصارات»، ما يؤكد التأثير الذي أحدثه منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2019.

وفي عمر 42 عاماً و348 يوماً، أصبح أرتيتا ثاني أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 200 مباراة، خلف روبرتو مارتينيز فقط، ويستمر انتظار أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة أرتيتا، حيث يتقدم ليفربول بفارق 15 نقطة عن «المدفعجية»، بعد لعب مباراة أكثر بعد نهاية الأسبوع، لكن التقدم الذي أحرزه النادي تحت قيادته لا يمكن إنكاره، خاصة في الموسمين السابقين عندما تنافس على اللقب ولم ينجح في ذلك.

ومن الناحية العملية، يبدو أرتيتا في طريقه لأن يصبح أفضل مدرب في تاريخ أرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث إن نسبة فوز الإسباني «59%» أفضل من أي من أسلافه، كما أنه يمتلك أفضل معدل نقاط في المباراة الواحدة «1.96» بين مدربي أرسنال في تاريخ الدوري الإنجليزي، متساوياً مع فينجر «1.96»، ومع ذلك، فإن الفوز بالألقاب هو جوهر كرة القدم، حيث يظل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2019-2020 هو الشيء الوحيد الذي حققه الفريق، خلال فترة ولايته.

واقترب أرسنال من لقب «البريميرليج» بشكل كبير في موسم 2023-2024، وتصدر معظم موسم 2022-2023، لكن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حسم اللقبين في النهاية، وكان جوارديولا شوكة في خاصرة أرتيتا بشكل متكرر، منذ أول مباراة لأرتيتا في ديسمبر 2019، سجل مدرب مانشستر سيتي المزيد من الانتصارات «140»، وحصل على المزيد من النقاط «390» في الدوري الإنجليزي.

وواجه أرتيتا جوارديولا أكثر من أي مدرب آخر في الدوري الإنجليزي «11»، وخسر أمامه 7 مرات أيضاً في مناسبات أكثر من أي شخص آخر، في الواقع، من بين المدربين الذين واجههم أكثر من مرتين، كان لدى أرتيتا أقل نسبة فوز «18%»، ومعدل نقاط لكل مباراة «0.7» أمام جوارديولا.