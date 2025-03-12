رقم سلبي من ربع قرن.. مانشستر يونايتد يواصل الفشل أمام أرسنال



معتز الشامي (أبوظبي)



تقاسم مانشستر يونايتد و أرسنال النقاط بتعادلهما 1-1 على ملعب أولد ترافورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبينما ظل اليونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، كانت النتيجة محبطة أخرى بالنسبة لأرسنال، الذي يتأخر بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع مباراة أقل لـ «الريدز»، يحتاج ليفربول إلى 16 نقطة أخرى فقط للفوز باللقب، وهو ما يمنحه فرصة جيدة لحسم اللقب قبل مواجهة أرسنال بعد 7 مباريات.

وفشل مانشستر يونايتد في حصد أي فوز في آخر 6 مباريات ضد أرسنال في جميع المسابقات «تعادلان و4 هزائم»؛ وهي أطول سلسلة له من دون الفوز عليه منذ أبريل 1999 «أيضاً سلسلة من 6 مباريات؛ تعادلان و4 هزائم»، وخاض أرتيتا مباراته رقم 200 في الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى هذا الإنجاز ضد أول فريق يتغلب عليه على الإطلاق مدرباً لأرسنال، في يوم رأس السنة الجديدة 2020.

ولم تكن مباراة «مان يونايتد» اليوم المثالي للمدرب الإسباني، حيث حقق التعادل رقم 37 له مدرباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز قبل ذلك في 118 مباراة، وخسر في 45، ويتمتع أرتيتا بمعدل فوز يصل إلى 59% في أول 200 مباراة له في المسابقة، وهو رقم أفضل من نسبة أرسين فينجر البالغة 55%، لكنه أقل بكثير من نسبة بيب جوارديولا البالغة 73%، وفشل «المدفعجية» في الفوز بـ3 مباريات ضد الفرق التي تبدأ اليوم في المركز الخامس عشر أو أقل في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوزه في جميع المباريات الـ12 التي لعبها في الموسم الماضي ضد منافسين بين المركزين الخامس عشر والعشرين في الترتيب.

وشارك برونو فرنانديز بشكل مباشر في أكثر من 25 هدفاً في كل من المواسم الثلاثة الماضية مع مانشستر يونايتد «12 هدفاً و13 تمريرة حاسمة هذا الموسم»؛ وهو واحد من 3 لاعبين فعلوا ذلك لنادٍ في الدوري الإنجليزي في مواسم 2022-23 و2023-24 و2024-25، إلى جانب محمد صلاح، وإيرلينج هالاند.