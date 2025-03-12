ذهبية وبرونزية لـ«الأولمبياد الخاص» في «ألعاب تورين»





أبوظبي (الاتحاد)



بدأ فريق الإمارات في تحقيق أولى انتصاراته على منصات التتويج في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، وأظهر اللاعبون الإماراتيون مهارات استثنائية في رياضة التزلج اللوحي، ونجح عبدالله النعيمي في الفوز بالميدالية الذهبية، بينما أحرزت مينه المزروعي الميدالية البرونزية.

ويعد الفوز المستحق بداية قوية لمشاركة بعثة الإمارات في الألعاب المكونة من 11 لاعباً ولاعبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، التي ترعاها شركة مبادلة راعياً رسمياً، كما يمثل إنجازاً يعكس التدريبات المتواصلة التي بذلها اللاعبون الإماراتيون في الاستعداد للمشاركة فيها على مدار الأشهر الماضية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص، رئيس بعثته إلى تورين: «فخورون بما حققه عبدالله النعيمي ومينه المزروعي من إنجازات رائعة في بداية مشاركتنا في الألعاب العالمية الشتوية، ونهدي هذا النجاح إلى قيادتنا الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، هذه الميداليات هي ثمرة التزام وتفاني لاعبينا، الذين يمثلون الإمارات خير تمثيل في كل محفل دولي. نحن نؤمن بقدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات والميداليات، ولا يزال أمامهم الكثير ليحققوه في تورين».

وقال محمد العتري، مدير العمليات والمشاريع العالمية للثلج في ماجد الفطيم: «إن فوز عبدالله ومينة بميداليات في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين- إيطاليا 2025 هو إنجاز عظيم يعكس جهودنا المستمرة في تطوير الرياضات الشتوية في الإمارات. وعلى الرغم من غياب الثلوج الطبيعية في الدولة، فإن إدارة سكي دبي لعبت دوراً أساسياً في تعزيز مهارة اللاعبين من خلال التدريب المتواصل والمكثف تحت إشراف مدربتهم المختصة في أكاديمية التزلج في سكي دبي، لينا رضا، التي كانت مصدر إلهام و دعم لهم. إن هذا التدريب المتواصل والدعم الكبير أسهم بشكل كبير على تعزيز الأداء والوصول إلى هذا المستوى العالي، مما جعل هذا الإنجاز و النجاح ممكناً».

وتستمر مشاركة فريق الإمارات في هذا الحدث الرياضي العالمي الدامج، في أكبر عدد من الرياضات مقارنة ببقية الوفود المشاركة من المنطقة، حيث يتنافس اللاعبون الإماراتيون في 6 رياضات هي: الجري على الثلج، التزلج اختراق الضاحية، التزلج الفني على الجليد، التزلج الألبي، التزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

ويأمل الجميع في أن يحقق لاعبو الأولمبياد الخاص المزيد من التقدم في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي يشارك فيها 1500 لاعب وشريك موحد من 102 دولة.