برشلونة يخسر 54 مليون دولار للغياب عن «المونديال»



معتز الشامي (أبوظبي)



خسر برشلونة الإسباني فرصة الحصول على 54 مليون دولار على الأقل، وربما أكثر من ذلك بكثير، بسبب فشله في التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وتقام البطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، حيث يتنافس 32 فريقاً على جوائز مالية تصل إلى مليار دولار.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد يحصل على 38 مليون دولار «35 مليون يورو» لمجرد المشاركة في البطولة، في حين أن الفريق الآخر الذي احتل المركز الثاني من أصل بطاقتين إسبانيتين، وهو أتلتيكو مدريد بدل من برشلونة، يحصل على 21.7 مليون دولار.

ومع وقوع أتلتيكو مدريد في مجموعة تضم، باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز، يمكن أن نفترض تقدم برشلونة إلى مرحلة خروج المغلوب، وتبلغ قيمة الفوز 2 مليون دولار لكل فريق، ما يرفع المجموع إلى 27 مليون دولار، إذا فاز برشلونة بجميع مبارياته في دور المجموعات، كما يضمن التأهل إلى دور الستة عشر 7.5 مليون دولار إضافية وفقاً لصحيفة «ماركا» أو ما يقرب من 34.5 مليون دولار في المجموع.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن المشاركة والوصول إلى مرحلة خروج المغلوب بلغت قيمتها الإجمالية 54 مليون دولار بالنسبة لـ «الأتليتي»، ولكن أياً كانت الأرقام الحقيقية، من الواضح أن برشلونة فوت فرصة الحصول على مكافأة غير متوقعة.

وأضافت «ماركا» أن الوصول إلى ربع النهائي يوفر 13 مليون دولار، ونصف النهائي يوفر 21.6 مليون دولار، والنهائي يوفر 30 مليون دولار.

ويحصل الفائز على 40 مليون دولار أخرى، وليس من قبيل الأحلام أن نقول إن متصدر الدوري الإسباني بقيادة هانزي فليك كان سيملك فرصة جيدة للذهاب حتى النهاية على الأراضي الأميركية، في الوقت نفسه، هناك مخاوف بشأن مدى الإرهاق الذي قد يعاني منه اللاعبون المشاركون في كأس العالم قبل موسم 2025-2026 للأندية الأوروبية، ورغم أن برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية يحتاج إلى ملء خزائنه، فإن الراحة تكون مفيدة لرجال فليك أيضاً كما قال بالفعل.