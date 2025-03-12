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الرياضة

منافس «مدريد» في ربع نهائي «أبطال أوروبا»!

منافس «مدريد» في ربع نهائي «أبطال أوروبا»!
12 مارس 2025 16:29


معتز الشامي (أبوظبي)

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يستعد الريال لتحديد مستقبله في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه «ديربي مدريد» الصعب ضد أتلتيكو مدريد، والذي يحدد ما إذا كان يواصل سعيه للفوز باللقب السادس عشر، ويجب على فريق كارلو أنشيلوتي الاستفادة من تفوقه في ذهاب دور الستة عشر 2-1 في الأجواء الصعبة في ملعب الأتليتي ميتروبوليتانو مساء اليوم.
وعلى الجانب الآخر من الجدول، قدم أرسنال أداءً قوياً في المسابقة، وينتظر الفائز في هذه المواجهة في مدريد، بعد تأهله إكلينيكياً إلى ربع النهائي عقب اكتساحه أيندهوفن 7-1 في هولندا، وأثبت فريق ميكيل أرتيتا أنه خصم قوي، حيث يوازن بين الشباب والخبرة ليثبت نفسه واحداً من أبرز المتنافسين على اللقب، ومن المتوقع أن تكون المواجهة المحتملة في نصف النهائي بين ريال مدريد أو أتلتيكو وأرسنال مثيرة، وتتميز بأسلوبين متناقضين وجودة فنية استثنائية على أرض الملعب.
ويدخل ريال مدريد المباراة متفوقاً، لكن لا مجال للتهاون، ورغم أن التعادل يكون كافياً للتأهل، فإن العملاق الإسباني يسعى إلى الفوز لتعزيز مكانته مرشحاً للفوز بالبطولة، ومن المتوقع أن يلتزم أنشيلوتي بنهجه الهجومي، بالاعتماد على الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وجود بيلينجهام، مع إمكانية تعويض غياب داني كارفاخال بفيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.
من ناحية أخرى، يتعين على أتلتيكو مدريد تعويض الفارق من أجل البقاء في دوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق دييجو سيميوني إلى تحدي التاريخ وإقصاء ريال مدريد للمرة الأولى في البطولة، ومع تألق جوليان ألفاريز ومحاولة أنطوان جريزمان استعادة مستواه، يسعى أتلتيكو لاستغلال طاقة ملعب ميتروبوليتانو لإكمال العودة.

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أتلتيكو مدريد
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