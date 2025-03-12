5 سباقات للمياه المفتوحة في «دبي الدولية»

دبي (وام)



ينظم اتحاد السباحة 5 سباقات للسباحة في المياه المفتوحة، ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، التي تستضيفها دبي من 21 مارس الجاري إلى 21 أبريل المقبل.

وأوضح عمر الحمادي، مدير بطولة السباحة في المياه المفتوحة، أن السباقات تقام 5 و6 أبريل المقبل، وتتضمن منافسات مصممة لمختلف المستويات والفئات، بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة واكتساب الخبرة.

وذكر أن فئات السباقات تشمل السباحة لمسافات 200 متر، و400 متر، و800 متر، و2.5 كم، و5 كم في المياه المفتوحة بشاطئ جميرا.

وأضاف أن البطولة فرصة مميزة للراغبين بالمشاركة من داخل الدولة للاحتكاك بنخبة سباحي العالم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب تحفيزهم على تقديم أفضل مستوياتهم خلال المنافسات.

تشهد «بطولة دبي الدولية للألعاب المائية» مشاركة أكثر من 3000 رياضي ورياضية من 40 دولة من مختلف قارات العالم، وتشمل 5 رياضات مائية هي الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة.