الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 سباقات للمياه المفتوحة في «دبي الدولية»

5 سباقات للمياه المفتوحة في «دبي الدولية»
12 مارس 2025 17:09

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا
بني ياس يتصدر كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو


ينظم اتحاد السباحة 5 سباقات للسباحة في المياه المفتوحة، ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، التي تستضيفها دبي من 21 مارس الجاري إلى 21 أبريل المقبل.
وأوضح عمر الحمادي، مدير بطولة السباحة في المياه المفتوحة، أن السباقات تقام 5 و6 أبريل المقبل، وتتضمن منافسات مصممة لمختلف المستويات والفئات، بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة واكتساب الخبرة.
وذكر أن فئات السباقات تشمل السباحة لمسافات 200 متر، و400 متر، و800 متر، و2.5 كم، و5 كم في المياه المفتوحة بشاطئ جميرا.
وأضاف أن البطولة فرصة مميزة للراغبين بالمشاركة من داخل الدولة للاحتكاك بنخبة سباحي العالم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب تحفيزهم على تقديم أفضل مستوياتهم خلال المنافسات.
تشهد «بطولة دبي الدولية للألعاب المائية» مشاركة أكثر من 3000 رياضي ورياضية من 40 دولة من مختلف قارات العالم، وتشمل 5 رياضات مائية هي الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة.

 

الإمارات
أبوظبي
السباحة
اتحاد السباحة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©