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الرياضة

مشاركة كبيرة في مهرجان العين للشطرنج

مشاركة كبيرة في مهرجان العين للشطرنج
12 مارس 2025 17:11

العين (الاتحاد)

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ينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومستشفى كند مهرجان الشطرنج، بمشاركة كبيرة من لاعبي الفئات السنية، ويأتي ضمن سلسلة من البطولات والأنشطة التي يسعى من خلالها النادي لنشر ثقافة الشطرنج في المجتمع، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية، لا سيما الصحية منها، في إيجاد بيئة محفزة للأنشطة الذهنية.
وشهد الافتتاح حضور يوسف الكويتي، الأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي عبّر عن سعادته بمستوى التنظيم والتعاون القائم بين النادي والمستشفى، مشيراً إلى أهمية الرياضة في تنمية مهارات التفكير والتركيز لدى الأطفال والشباب.
وتُقام البطولة في مستشفى كند، في أجواء تسودها الحماس والتفاعل، وسط استعدادات تنظيمية عالية تهدف إلى تقديم تجربة فريدة للمشاركين والجمهور على حد سواء.

العين
الشطرنج
نادي العين للشطرنج
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