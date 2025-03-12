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الرياضة

يامال يحطم الأرقام القياسية في «أبطال أوروبا»

يامال يحطم الأرقام القياسية في «أبطال أوروبا»
12 مارس 2025 19:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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قدم لامين يامال برشلونة الشاب أداءً رائعاً أمام بنفيكا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه للعبور إلى ربع النهائي، وساعد نجم إسبانيا زميله النجم البرازيلي رافينيا في تسجيل الهدف الافتتاحي في مباراة إياب دور الـ16 ضد بنفيكا قبل أن يسجل هدفاً رائعاً في وقت لاحق من الشوط الأول، خلال فوز برشلونة 3-1، وهي النتيجة التي جعلته يتأهل بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.
وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفاً في مباراة بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عمر 17 عاماً و241 يوماً فقط، كما عادل يامال الرقم القياسي الذي سجله الألماني جوليان دراكسلر لأكثر اللاعبين ظهوراً في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، قبل بلوغه 18 عاماً، والبالغ 6 مباريات، وحال مشاركته في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي، يحطم الرقم القياسي، حيث يرفع مشاركاته إلى 7 مباريات. 
ويعد هدف يامال هو الثالث له في أبطال أوروبا هذا الموسم لمصلحة العملاق الإسباني، كما سجل اللاعب هدفه الأول في المباراة التي خسرها الفريق 2-1 أمام موناكو، قبل أن يسجل هدفاً آخر ضد أتالانتا في مرحلة الدوري بالبطولة.
وسجل يامال 12 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، وكانت تمريرته الحاسمة هي السابعة عشر التي قدمها، ويواجه برشلونة في ربع النهائي الفائز من مباراة ليل وبوروسيا دورتموند في ربع النهائي، ولم يفز عملاق الدوري الإسباني، بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، ولم يصل إلى دور نصف النهائي إلا مرة واحدة في الأعوام التالية.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
لامين يامال
رافينيا
بنفيكا
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