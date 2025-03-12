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الرياضة

17 محترفاً في تشكيلة العراق لمباراتي الكويت وفلسطين

17 محترفاً في تشكيلة العراق لمباراتي الكويت وفلسطين
12 مارس 2025 21:03

 
بغداد (أ ف ب)

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شهدت قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم التي استدعاها المدرب الإسباني خيسوس كاساس، تواجد 17 لاعباً محترفاً من أصل 29، وذلك لمواجهة الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية بـ11 نقطة بعد ست مباريات من أصل عشر، بفارق ثلاث عن كوريا الجنوبية المتصدرة ونقطتين عن الأردن الثالث.
ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركزين الأولين في المجموعات الثلاث.
ويبدأ المنتخب العراقي تحضيراته في 16 الشهر الحالي بمعسكر تدريبي في مدينة البصرة التي تستضيف مباراته مع الكويت في 20 منه، قبل الانتقال إلى العاصمة الأردنية عَمّان للقاء في فلسطين في 25 منه.
وعاد إلى التشكيلة التي كشف عنها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة العراقي، لاعب وسط أربيل أسامة رشيد بعد تماثله للشفاء من إصابة سابقة، إلى جانب المدافع آلاي فاضل المحترف في أوربرو السويدي، بعد غياب دام عامين.
واستدعي أيضاً لاعب «دهوك» هارون أحمد للمرة الأولى، فيما استبعد كل من حارسي المرمى فهد طالب وحسين حسن، فضلاً عن زيد تحسين، وعلي فائز، ودانيلو السعيد، وسعد عبد الأمير، ومصطفى سعدون، ومنتظر ماجد، وأحمد ياسين.
ويبدأ المنتخب تحضيراته في 16 من الشهر الحالي بِمعسكرٍ تدريبي يقام بمدينة البصرة، يسبق مواجهة الكويت 20 مارس الحالي، ضمن الجولة السابعة، وفلسطين في العاصمة الأردنية عَمّان في 25 منه، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: جلال حسن (الزوراء)، وأحمد باسل (الشرطة)، وعلي كاظم (زاخو)، وكميل سعد (ليغجانيس الإسباني). 
للدفاع: ميرخاس دوسكي (فيكتوريا بلزن التشيكي)، وأحمد يحيى (الشرطة)، وأكام هاشم (الشرطة)، ومناف يونس (الشرطة)، وريبين سولاقا (أربيل)، وآدم طالب (ماريبور السلوفيني)، وفرانس ضياء (تاي بورت التايلاندي)، وحسين علي (هيرنفين الهولندي)، وألاي فاضل (أوربرو السويدي). 
للوسط: أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، ومحمد الطائي (ويسترن سيدني الأسترالي)، ولوكاس شليمون (أوربرو السويدي)، وأمجد عطوان وإبراهيم بايش (الرياض السعودي)، وعلي جاسم (الميره سيتي الهولندي)، وأسامة رشيد (أربيل)، وهارون أحمد (دهوك)، وزيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، وماركو فرج (سترومسجودسيت النرويجي). 
للهجوم: علي يوسف (الزوراء)، وعلي الحمادي (ستوك ستي الإنجليزي)، ومهند علي (الشرطة)، وأيمن حسين (الوكرة القطري)، وشربل شمعون (ويسترن يونايتد الأسترالي)، ويوسف الأمين (الوحدة السعودي). 

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